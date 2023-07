Sidiki Diabaté : ‘’J’ai failli porter plainte contre Booba’’

Sidiki Diabaté avait été poussé à une certaine période par des gens pour porter plainte contre le rappeur français, Booba. C’était au sujet de la reprise de sa chanson ‘’Ignanafi’’, sur le titre “Validée” du chanteur français.

Sidiki Diabaté a failli intenter un procès contre Booba

Sidiki Diabaté, connu sous le pseudonyme du “petit prince de la kora”, n’est plus trop en symbiose avec le rappeur français Booba, installé aux Etats-Unis. Pourtant, à une certaine époque, les deux artistes se vouaient une véritable sympathie. Le chanteur français avait d’ailleurs repris une chanson du jeune malien baptisée ‘’Ignanafi’’, sur son titre “Validée”. En 2015, à la faveur de son concert à Paris, Booba avait invité l’artiste malien à y prendre part. Ce dernier avait offert à cette occasion une belle prestation.

Après cet événement, les rumeurs les plus folles circulaient selon lesquelles la star malienne aurait touché la somme de 5 000 euros de la part du rappeur français. Ces allégations viennent de démentir Sidiki Diabaté dans une interview. ‘’Je n’ai pas reçu 5 francs venant de lui. Dire que je lui dois mon succès, c’est faux. Il a fait une reprise de ma chanson ‘’Ignanafi’’ qui d’ailleurs était déjà un hit planétaire. Beaucoup de gens m’ont demandé de porter plainte contre lui, mais j’ai dit que je laisse à Dieu’’, justifie-t-il.

Le jeune artiste malien a été sûrement habité par la sagesse. Mieux, il voue un grand respect pour Booba et pour confondre tous ceux qui voulaient qu’il porte plainte contre lui, Sidiki Diabaté disait : ‘’Il a honoré l’Afrique et il m’a donné de la force. Je suis fier et je l’aime beaucoup’’. Il faisait allusion à la reprise magistrale de son single par le rappeur français.