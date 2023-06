France : Booba s’acharne à nouveau sur Gims

Booba ne manque pas d’occasion pour clasher Gims. Après les propos polémiques du rappeur concernant les pyramides d’Egypte, le Duc de Boulogne a taclé de nouveau l’ancien leader de Sexion d’Assaut au sujet de ses techniques marketing.

Booba : ‘’Les stades, c’est pas pour toi. Contente-toi des gares et des hypermarchés’’

Le rappeur français, Booba est toujours à l’affût pour dégainer sur ses compatriotes. Les rappeurs comme Kaaris, La Fouine, Rohff, Maes, Damso, Shay ou encore Vald peuvent en témoigner. Mais son pire ennemi dans le milieu du Rap made in France, est l’ancien leader de Sexion d’Assaut. Le Duc de Boulogne dit sans langue de bois ce qu’il pense de Gims. Récemment, une sortie du mari de Demdem sur les médias au sujet des pyramides égyptiennes, a donné matière à Booba de le clasher.

A ce sujet, le patron de 92i, pour se moquer, avait déclaré dans un tweet ceci : ‘’Meta France, vous m’avez même supprimé mon cours d’histoire ? Vous n’êtes pas sérieux ! C’est toi gims qui est responsable ?’’. Il avait également rajouté en affichant le visage de Gims sans ses lunettes en l’appelant notre électricien préféré.

Une fois de plus, sur son compte Twitter, Booba n'a pas hésité à tacler son ennemi juré en se moquant de ses concerts. En effet, le Duc s'est moqué des techniques marketing douteuses de l'ancien leader de la Sexion d'Assaut. Ce dernier n’arrive pas à performer avec son dernier album ‘’Les Dernières Volontés de Mozart’’, sorti en décembre 2022. Cette production qui vient d’être certifiée Or en 6 mois, est une statistique qui montre la perte de vitesse du rappeur dans la musique.

Cette situation montre bien que les chiffres semblent ne plus suivre, et cela impacte directement les shows de Gims. Eh oui, il en est réduit à faire de la promotion dans les supermarchés. De quoi bien amuser Booba. Lequel a partagé une affiche publicitaire de Gims sur laquelle on peut lire qu’une réduction de 50% s’applique pour chaque achat avec un code promo. ‘’Les stades, c’est pas pour toi. Contente-toi des gares et des hypermarchés. C’est une config pour vendre des hot dogs tu remplis même pas un quart de virage’’, se moque-t-il. On attend de voir la réaction de l’interprète de la chanson ‘’Sapés comme jamais’’.