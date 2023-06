Gims : ‘’Ma femme m’a sauvé (...) Un homme seul, n’est pas complet"

Demdem compte beaucoup pour son mari, Gims. Le rappeur a fait une autre sortie remarquable en adressant des mots élogieux à la mère de ses quatres enfants.

Gims rend hommage à sa femme

Le rappeur français d’origine congolaise, Gims est en couple depuis 2005 avec sa ravissante femme, Adja Demba alias Demdem.

Celle qui lui a donné quatre beaux enfants fait partie d’une personne très importante dans sa vie et sa carrière musicale. L’interprète du titre à succès ‘’Bella’’, est d’ailleurs très heureux d’avoir rencontré le chemin de sa chérie.

Par ailleurs, l’artiste ne manque pas de temps, malgré un emploi du temps chargé en raison de ses tournées pour vanter les mérites de sa compagne.

‘’Ma femme m’a sauvé, totalement. Une femme dans la vie d’un homme, c’est sa moitié, c’est réel. C’est la moitié de sa vie, de sa subsistance et tout. Un homme seul, il n’est pas complet. Une personne seule dans sa vie comme ça, elle est incomplète. On dit qu’Adam était seul dans le plus bel endroit qui puisse exister, le paradis. C’est un endroit où tu ne peux pas être triste, mais lui, il était triste parce qu’il était seul’’, dit-il.

Toutefois, ce n’est pas la première fois que l’auteur de la chanson ‘’Sapé comme jamais’’, adresse des mots élogieux à sa femme.

Il y a quatre ans, entre tournées et sorties d’album, Gims trouvait toujours du temps pour sa famille. Il avait aussi rendu hommage à Demdem à travers un post sur son compte Instagram.

‘’Celui dont le cœur est ressuscité par l’amour ne mourra jamais, merci ma vie, merci d’être là malgré mes écarts, le brouillard, les Haters, les curieux, et bien d’autres… laissons-les nous donner des ‘’hassanat’’; on en a tous besoin’’, écrivait-il.