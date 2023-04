Côte d’ivoire: Gims déménage à Abidjan après Youssoupha et Black M

Après Youssoupha et Black M, le rappeur français d’origine congolaise, Gims a décidé de s’installer définitivement en Côte d’Ivoire avec sa famille.

La Côte d’Ivoire est devenue un véritable hub d’hospitalité dans la sous-région et même au-delà des frontières du pays. De nombreuses personnalités musicales se sentent de plus en plus à l’aise dans le pays de feu Félix Houphouët-Boigny. Par le passé, il y a eu des artistes africains comme Salif Kéïta (Mali), feu Mory Kanté (Guinée), Lokoua Kanza (RDC), Bocana Maïga (Mali), feu Manu Dibango (Cameroun), Barbara Kanam (RDC), Pierrette Adam’s (Congo-Brazzaville), etc.

Aujourd’hui, c’est devenu plus qu’une priorité ou même une envie pour d’autres de retrouver leurs racines. C’est le cas des artistes français d’origine africaine comme Youssoupha et Black M. Ces deux rappeurs ont déposé leurs valises avec leurs familles respectives sur les bords de la lagune Ebrié depuis bien longtemps.

Voilà que le lead-vocal de l’ex-groupe de Rap Sexion d’Assaut, Gims a décidé de s’installer en Côte d’Ivoire. Lui qui, déjà, a une somptueuse maison au royaume chérifien. L’information est venue de nos confrères d’afrikmag où le chanteur a accordé une interview dans laquelle il a manifesté le désir de débarquer définitivement avec sa famille à Abidjan.