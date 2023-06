États-Unis : L’acteur Jamie Foxx serait paralysé et aveugle

La santé de l’acteur américain, Jamie Foxx, est préoccupante. Après une hospitalisation d’urgence dans un hôpital, l’humoriste serait paralysé et aveugle à la suite d’un vaccin contre la Covid-19.

Jamie Foxx serait très mal en point

L’acteur américain, Jamie Foxx, a été transporté d’urgence à la mi-avril à l’hôpital, au beau milieu du tournage de son nouveau film ‘’Back in Action’’.

Ses proches et sa famille avaient déclaré par la suite que l’acteur de 55 ans allait mieux. Ils ont même affirmé qu’il est rentré chez lui sans dire de quoi il souffrait réellement.

L’information avait été annoncée par la fille de 29 ans de l’acteur qui est très proche de l’ancien boxeur, Mike Tyson.

Malheureusement, l’ancien champion du monde de boxe soulignait dans le podcast Valuetainment, que l’acteur n’allait pas bien.

‘’Je ne sais pas ce qui cloche avec lui, mais on parle d’un AVC. Si on ne sait toujours pas ce qu’il s’est passé, c’est qu’ils ne veulent pas qu’on sache’’, confiait-il.

Un journaliste américain du nom de AJ Benza qui a mené une investigation, vient de dévoiler véritablement de quoi souffre Jamie Foxx avant de faire une terrible révélation.

En effet, selon le journaliste, l’acteur après avoir reçu un vaccin contre la Covid-19, aurait commencé à avoir des complications de santé.

Mieux, à la suite de la vaccination contre la Covid-19, l’acteur américain serait devenu partiellement paralysé et aveugle.

“Jamie a eu un caillot de sang dans le cerveau après avoir reçu le vaccin. Il ne voulait pas se faire vacciner, mais le film dans lequel il était, l’a poussé à se faire vacciner”, déclare-t-il.

Cependant, un ami de Jamie Foxx a aussi révélé à Media Take Out que l’acteur qui a joué dans le film ‘’Django Unchained’’, souffrait de fréquents maux de tête sévères et avait un saignement cérébral (hémorragie) que les médecins ont considéré comme mineur.

Ce n’est pas le même type d’urgence médicale qu’un caillot de sang dans le cerveau ou une rupture d’anévrisme présenterait.

Foxx a également été vu avec sa fille et un ami visitant un centre de réadaptation physique à Chicago où les patients reçoivent un traitement pour les accidents vasculaires cérébraux et les lésions de la moelle épinière.

Cela suggère que Foxx suit une thérapie physique pour une forme de déficience.