MTN Côte d'Ivoire lance la 17è édition des 21 jours d’actions citoyennes

MTN Côte d'Ivoire a procédé ce jeudi 01er juin 2023 à l'hôtel Azalaï sis à Marcory, à la cérémonie de lancement de la 17ème édition des << 21 days of y'ello Care » ou «< 21 Jours d'actions citoyennes >>, programme annuel de bénévolat initié par le Groupe MTN.

21 Days of Yello Care: Les employés de MTN CI se mettent au service des communautés

A travers ce programme, tous les employés, dans les 15 filiales du Groupe à travers le monde, se retroussent les manches et mettent la main à la pâte chaque année du 1er au 21 juin pendant 21 jours pour mettre en œuvre des actions pour le bien-être de leurs communautés.

Après trois années d'absence, cette édition dédiée exclusivement à l'entreprenariat avec pour thème :

<< Donner aux entrepreneurs les moyens de générer de la croissance et de créer des emplois pour les communautés >>.

A travers ce thème, les employés de MTN se sont engagés à contribuer à l'épanouissement des communautés entrepreneuriales à travers la croissance économique qu'elles généreront.

Présents à cette cérémonie, Monsieur Jean Louis KOUADIO , représentant Monsieur Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique, et Monsieur Djibril Ouattara, Directeur Général de MTN Côte d'Ivoire, ont animé un panel autour dudit thème. A cette occasion, les deux personnalités ont évoqué les actions de MTN Côte d'Ivoire aux côtés du gouvernement en faveur de l'entreprenariat jeunes. Pour ce faire, ils se sont promis de réunir leurs efforts en ce sens en cette année dédiée à la jeunesse par le Président de la République Son Excellence Alassane Ouattara.

Ces 21 jours d'actions citoyennes s'articuleront autour de trois projets impactant à savoir

1. << AZITO ATTIEKE BUSINESS » où les employés de MTN CI procéderont à la rénovation d'une unité de fabrication d'Attiéké et piloteront des formations à l'endroit d'une société coopérative de femmes entrepreneures à Yopougon Azito.

2. << ECO ENTREPRENEURSHIP » : les employés vont non seulement assister des entrepreneurs évoluant dans l'éco entreprenariat, notamment l'éco-tourisme au niveau de la ville historique & touristique de Grand-Bassam inscrite dans le patrimoine mondial de I'UNESCO mais également sensibiliser les étudiants d'une école hôtelière de ladite ville à l'éco entreprenariat.

3. << SALON DES OPPORTUNITES DE L'ENTREPRENEUR >> : qui aura pour objectif de booster et de rendre plus visible les entreprises qui exercent déjà, mais aussi et surtout créer un réseautage, des rencontres B to B afin de susciter le goût de l'entreprenariat aux jeunes ivoiriens.

Rappelons quelques chiffres clés des 21 jours d'actions citoyennes en 16 ans d'existence;

• MTN Côte d'Ivoire, ses employés et ses partenaires ont investi plus de 2 milliards de FCFA

• Plus de 100 projets financés dont la construction et la réhabilitation de 6 écoles, d'un centre de formation et deux salles multimédias pour les jeunes, le planting de 2100 arbres à travers 26 villes du pays

• Plus de 600 000 bénéficiaires directs et indirects.