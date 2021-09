Mike Tyson menacé par un gangster impliqué dans la mort de Tupac

Le meurtre du rappeur 2pac refait surface. Il y a 25 ans, Tupac Amaru Shakur perdait la vie dans une fusillade aux Etats-Unis. Le gang d'assassins menace de nouveau le boxeur afro Mike Tyson.

Mike Tyson en danger de mort, 25 ans après le décès de Tupac

Mike Tyson qui boxait contre Bruce Seldon à Las Vegas, se souvient du soir du 7 septembre 1996. Cette nuit effroyable au cours de laquelle le rappeur Tupac est tué alors qu’il se trouvait sur le siège passager d’une BMW Série 7, conduite par le boss du label Death Row Records, Suge Knight.

Le bolide est même actuellement à vendre pour 1,7 million de dollars. Le chanteur venait d'assister au match de boxe de son ami Mike Tyson opposé à Bruce Seldon, quelques minutes seulement avant le drame.

Un membre impliqué dans le meutre de ce célèbre rappeur américain s’en prend encore à Iron Mike. Toujours tourmenté par la terrible disparition de son ami, Mike Tyson a récemment déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir eu la chance de pouvoir se confronter au meurtrier de l’icône du rap US pendant “5 secondes sur un ring”… de quoi lui faire passer un bien mauvais quart d’heure à coup sûr.

Keef D menace Mike Tyson

Plus connu sous le pseudonyme de Keefe D, Duane Davis est un nom qui revient très souvent lorsque l’on parle des personnes impliquées dans la mort de 2Pac, mais aussi de The Notorious BIG. D’ailleurs, ce dernier n’est autre que l’oncle d’Orlando Anderson, souvent présenté comme l’homme qui aurait ôté la vie à 2Pac.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le gangster désormais âgé de 58 ans n’a pas apprécié les propos d’Iron Mike, qu’il s’est tout simplement permis de menacer au micro de The Art Of Dialogue : “ Je n’ai besoin que d’une seconde avec toi, mec [il imite le geste d’une gâchette pressée, Ndlr]. Tu ferais mieux de me lâcher et de continuer à boxer. T’es un boxeur, t’as pas de casier. D’un seul coup, tout le monde veut être un tueur. Laisse tomber, t’es un boxeur. […] Ne fais pas comme si tu ne savais pas qui je suis. Tu ne veux pas mourir à cause d’une connerie, Mike, laisse tomber. Continue de boxer, grosse force à toi, bro.”

Le soir du 7 septembre 1996, Tupac Shakur, la star du rap « West Coast » (côte ouest) assiste à un combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon, au MGM Grand, à Las Vegas (Nevada). À la sortie de l’hôtel casino, une bagarre éclate entre Tupac et un membre du gang des « Crips » (Orlando « Baby Lane » Anderson), sur fond de rivalités et de règlement de comptes entre clans rivaux. La scène est filmée par les caméras du MGM.

À 23 h 10, le convoi de voitures de Tupac et ses proches s’arrête à un feu rouge, sur la route de Flamingo. Quelques instants plus tard, une Cadillac Fleetwood blanche s’arrête à la hauteur de la BMW de la star, côté passager. Une vitre de la Cadillac s’abaisse, une rafale de coups de feu atteint le rappeur.

Touché à quatre reprises, Tupac est emmené dans un état critique à l’hôpital. Malgré de multiples interventions chirurgicales, il meurt le 13 septembre 1996, des suites d’une hémorragie interne.