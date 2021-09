Côte d'Ivoire: Vague d'émotions après le décès de Charles Konan Banny

L’ancien Premier ministre ivoirien et ex-gouverneur de la BCEAO, Charles Konan Banny, s’est éteint à Paris des suites du Covid-19, le 10 septembre. Il avait 78 ans. Dans toute l' Afrique, la classe politique salue la mémoire de ce haut cadre du PDCI-RDA.

Alassane Ouattara, Umaro Emballo, Ahoussou Kouadio et Jean Louis Billon saluent la mémoire de Charles Konan Banny

L'ancien Premier ministre ivoirien entre 2005 et 2007 est décédé, le vendredi 10 septembre à l'âge de 78 ans à Paris des suites de la Covid-19. Gouverneur de la Banque centrale des États de l' Afrique de l'Ouest durant 11 ans, le natif de Divo, dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire, fut nommé Premier ministre de l'ancien Président Laurent Gbagbo, alors confronté à une rébellion armée qui avait occasionné la partition du pays.

Parmi ses dernières fonctions officielles, il avait présidé la Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) à la suite de la crise postélectorale de 2010-2011 qui avait fait 3 000 morts. Sa disparition brutale a suscité en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à travers toute l'Afrique, de nombreuses réactions au sein de la classe politique.

"J’ai appris avec tristesse le décès de mon ami et frère Charles KONAN BANNY, ancien Premier Ministre, ancien Président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR), et ancien Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Je rends hommage à un grand serviteur de l'Etat, une personnalité politique de premier plan dont la contribution à la réconciliation nationale a été importante", a déclaré le président Alassane Ouattara.

« C’est avec consternation que je viens d’apprendre la disparition de mon aîné, le Premier ministre Charles Konan Banny, ex-gouverneur de la BCEAO. La Côte d’Ivoire vient de perdre l’un de ses illustres fils », a déclaré Jeannot Ahoussou-Kouadio, le président du Sénat ivoirien.

« J’apprends avec la plus grande tristesse le décès de M. Charles Konan Banny, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire. Un homme qui s’est engagé dans la vie politique du PDCI-RDA et de notre pays. Les relations personnelles qui nous ont liées étaient et demeurent fortes », a déclaré Jean-Marc Yacé, le maire de la commune de Cocody, à Abidjan.

"C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de notre ancien Premier Ministre Charles Konan Banny. Un grand Homme qui a servi notre nation et notre parti. Il était aussi un aîné bienveillant. À son épouse, ses enfants, sa grande famille ainsi qu’à tous ses proches, j’exprime mes plus sincères condoléances", affirme Jean Louis Billon.

« L’Afrique vient de perdre un de ses illustres fils, Charles Konan Banny. À ses proches et à la Côte d'Ivoire, je présente mes condoléances attristées. Que son âme repose en paix », a tweeté Umaro Sissoco Embaló, le président de la Guinée-Bissau.

« Hommage à Charles Konan Banny, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), décédé de Covid même après le vaccin. Je garde d’excellents souvenirs de notre travail ensemble sur le système financier ouest-africain, sur la BCEAO et le franc CFA », a réagi le Congolais Noël K. Tshiani Muadiamvita.