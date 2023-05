France : Après les Pyramides d'Égypte, Gims face à une nouvelle polémique

Gims a créé un tollé en début de mois de mai avec l’affaire des pyramides d’Egyptes servant d’antenne. Le rappeur fait face à une nouvelle polémique avec des vidéos où il est en compagnie d'un petit animal.

Gims au cœur d’un nouveau scandale après celle des pyramides

Gims à nouveau sous la rampe des critiques sur les réseaux sociaux. Après son coup d’éclat sur l’Egypte, expliquant notamment que les pyramides d'Egyptes servaient à l'époque, d'antennes, le rappeur franco-congolais agace plusieurs associations de défense d’animaux.

En cause, le mari de DemDem a posté plusieurs vidéos sur la toile où on peut le voir en train de donner du biberon à un bébé caracal avec un message : "Tout n'est qu'amour’’.

Cette espèce animale menacée qui n’est plus dans son milieu naturel en Afrique et en Asie, a fait réagir des ONG comme l'association Action protection animale dirigée par Anne-Claire Chauvancy, qui a dégainé sur Gandhi Djuna alias Gims.

"La place des animaux sauvages n'est ni derrière des barreaux, ni dans les bras d'humains. S'afficher de la sorte avec une telle notoriété, c'est faire passer un message dangereux’’, dit-elle.

Une autre association dénommée ligue des animaux, est montée au créneau via Twitter pour s’en prendre à l’ancien membre de la Sexion d’Assaut.

"Gims a encore frappé comme jamais. Après 'Y'avait l'électricité à l'époque des pharaons', aujourd'hui 'Je donne le biberon à un animal sauvage'. Ce petit n'est même pas sevré et n'est pas un animal domestique ! Remettez vos lunettes et votre cerveau en place et rendez ce petit à son milieu naturel !", écrit-elle.

Cependant, le chanteur franco-congolais a ironisé sur les différentes sorties médiatiques des associations de défense d’animaux en publiant une nouvelle vidéo sur son compte Twitter du petit félin avec en légende : "Désolé il est trop mignon".

Sur cette nouvelle vidéo, on voit jouer Gims avec son animal qui lui mordille les doigts. Une provocation de plus qui risque gros au rappeur franco-congolais avec la justice française.