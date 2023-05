Côte d'Ivoire : Les jeunes de l'Agnéby-Tiassa veulent s'impliquer dans les processus de prise de décisions

C’est la bibliothèque municipale Georges Niangoran Bouah d’Agboville, qui a servi de cadre, le lundi 08 mai 2023, à la présentation du projet de la première édition des Journées des unions de la jeunesse communale de l'Agnéby-Tiassa (JUJEC-AT).

Côte d'Ivoire : Bientôt des journées des unions de la jeunesse communale de l'Agnéby-Tiassa

"Implication des jeunes dans les processus de prise de décisions pour un développement local inclusif et participatif".

Tel est le thème choisi pour les JUJEC-AT, qui se tiendront du 03 au 09 juillet prochain, dans la région de l'Agnéby-Tiassa.

« C’est parce que nous avons cette inspiration, cette conviction de renforcer les liens entre nous jeunes et de donner de l’énergie à nos actions. Aussi, voulons-nous fédérer toutes les structures communales de l'Agnéby-Tiassa, que nous allons lancer les journées des unions de la jeunesse communale de l'Agnéby-Tiassa. Ça sera une première pour notre région », a indiqué Arsène Édi N’Cho, coordonnateur régional de la FENUJECI (Fédération nationale des unions des jeunesses de Côte d’Ivoire).

L’objectif, selon le président de l’Union de la jeunesse communale d’Agboville(UJCA), est de créer un cadre convivial d’échanges inclusifs et participatifs entre les jeunes des différentes communes de la région.

« Ce grand rassemblement sera pour nous, l’occasion de plancher sur les problématiques liées à la jeunesse locale et d'adopter des propositions communes devant permettre l’amélioration des conditions des jeunes dans les différentes communes de la région à travers un nouveau pacte social avec les autorités locales », a précisé Arsène Édi N’Cho.

Avant de souligner que : « Le lancement officiel des activités se fera à Sikensi suivi des états généraux dans chaque commune. La mise en commun des travaux à Azaguié et la cérémonie de restitution devant les autorités et invités à Agboville. Et le clou sera, la journée sportive et récréative à N’Douci et Tiassalé ».

Notons que l’Agnéby-Tiassa compte 07 communes que sont : Agboville, Tiassalé, Sikensi, Azaguié, N’Douci, Taabo et Rubino.

« Chacun de nous doit se mettre au travail. Nous devons faire des propositions. Nous devons être une jeunesse de réflexions face aux défis actuels. II y va de la responsabilité de chacun de nous. Évitons de plaindre chaque fois nos autorités, élus et cadres. Montrons aux jeunes qui nous ont fait confiance que nous en avons les capacités. Je veux donc compter sur chacun de vous car c’est ensemble que nous allons faire bouger les lignes », avait lancé Arsène Édi N’Cho, en septembre 2022, lors de la présentation des membres de son bureau.

« Le président Alassane Ouattara a dédié 2023, Année de la jeunesse. Mais, pour que cette jeunesse soit responsable, il faut permettre qu’elle soit aussi impliquée dans le processus de prise de décision. On ne peut pas préparer l’avenir de la jeunesse sans la jeunesse.

C’est pourquoi, nous devons nous mettre ensemble pour constituer une force de négociations pour toute la jeunesse de la région. Oui, nous pouvons développer par nous-mêmes des mécanismes de financement de projets pour impulser notre autonomisation.

Chers amis jeunes, nous devons parler d’une seule voix auprès de nos autorités, élus et cadres. Et, nous sommes engagés à soutenir le processus de développement local », a-t-il réaffirmé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional