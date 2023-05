Dr Koffi Aka Charles aux jeunes: "1 milliard chaque jour, ce n'est pas de partager de l’argent chaque jour"

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Koffi Aka Charles, a détaillé, le samedi 06 mai 2023, le projet 1 milliard de FCFA par jour du président Alassane Ouattara. C’était à l’occasion de la cérémonie d’investiture du président des jeunes d’Arraguié et de son bureau.

Affaire 1 milliard de FCFA/ jour : Dr Koffi Aka Charles affirme qu’il ne s’agit pas de partager de l’argent chaque jour

« Président Bony Achi Jacques, vous êtes le président élu et tous les jeunes doivent se mettent avec vous pour travailler pour le développement d’Arraguié. L’intelligence individuelle est toujours en dessous ou inférieure à l’intelligence collective. Or, l’intelligence collective est l’intelligence de l’ensemble des jeunes d’Arraguié. C’est pourquoi, vous devez être humble, rassembleur et tolérant. Vous devez aussi vous mettre au service de la population d’Arraguié.

Sachez que vous n’êtes pas au-dessus de la chefferie mais un instrument au service d’Arraguié. Et, en tant le représentant des jeunes, vous devez vous mobiliser chaque jour, chaque matin, chaque soir pour impulser le développement d’Arraguié, du département et de toute la région de l’Agnéby-Tiassa », a insisté Dr Aka Koffi Charles, parrain de la cérémonie, à la place publique du village situé à plus de 10 kilomètres d’Agboville.

Répondant aux doléances des jeunes, le proche collaborateur du ministre Dimba N’Gou Pierre, a expliqué le concept du milliard par jour annoncé par le président Alassane Ouattara.

« C’est vrai, le président Alassane Ouattara a dit dans son adresse devant le Congrès que l’État de Côte d’Ivoire consacrera 361 milliards de FCFA cette année à la jeunesse. L’année fait 365 jours et il dit 1 milliard de FCFA chaque jour. Chers frères et sœurs, chers enfants, il ne s’agit pas de partager de l’argent chaque jour. Il faut que ça soit clair. Ne pensez pas que c’est dans le milliard qu’on va vous donner 1 tricycle ou 2 tricycles (…)

C’est de l’argent prévu pour des projets structurants. Donc, sachez qu’on ne vous partagerez pas chaque jour quelque chose qui viendra de ce milliard. Mais, le ministre Pierre Dimba que je connais, se battra comme il l’a toujours fait, pour que les jeunes de l’Agnéby-Tiassa puissent avoir leur part. Vous pouvez lui faire confiance », a réitéré Dr Koffi Aka Charles, avant d’inviter les populations, à l’union et au rassemblement.

« Chers parents, nous devons nous mettre au-dessus de la politique. Les jeunes, vous ne devez pas vous laisser utiliser, manipuler. Vous devez voir l’intérêt de votre village, de votre sous-préfecture, du département d’Agboville, de la région de l’Agnéby-Tiassa et de la Côte d’Ivoire. Mettons notre intérêt personnel de côté pour travailler à ce qui va profiter à l’intérêt général. Élus et cadres, fils et filles de la région, tous nous devons accompagner le ministre Pierre Dimba afin qu’il continue de nous apporter le développement et le bien-être », a exhorté le secrétaire départemental RHDP Agboville sous-préfecture.

Bien avant, Apata Apata Marc, invité spécial, a appelé son auditoire, à la paix et à la cohésion. « Les élections sont terminées. Et, Bony Achi est désormais votre président. Alors, mettez-vous derrière lui pour travailler pour le développement du village parce qu’il représente tous les jeunes. Chers parents, il faut taire les querelles inutiles de personnes, de familles, de villages. Organisez-vous, chers jeunes pour saisir les opportunités liées à l’année baptisée "Année de la jeunesse". On veut plus de paix, plus de cohésion sociale pour construire une région nouvelle, une commune nouvelle et un Arraguié nouveau », a lancé le cadre de l’Office national de l’eau potable(ONEP).

Ont pris part à la cérémonie, Bertrand Ocho Kokou, invité d’honneur, des élus et cadres de la sous-préfecture de Grand-Morié, et N’Dja Ismaël, président du CNJCI (Conseil national de la jeunesse de Côte d’Ivoire).

Tizié TO Bi

Correspondant régional