Agboville : Fleur Aké M'Bo exhorte les jeunes d’Angoh à être des modèles

Fleur Aké M'Bo Esther, la secrétaire nationale technique du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire), chargée de la jeunesse, du service civique et de l’emploi a procédé, le samedi 6 mai 2023, à l'investiture du président des jeunes d’Angoh et son bureau. Une occasion pour elle en tant que marraine de la cérémonie, d’exhorter ses petits frères à être des leaders dans leur communauté.

Agboville / Fleur Aké M'Bo: "Les jeunes ont un rôle important à jouer dans la vie de notre nation"

« Les jeunes ont un rôle important à jouer dans la vie de notre nation. C’est pourquoi, vous devez vous inspirez de ceux qui sont partis d'Angoh, cœur d'Agboville. C’est un petit village certes mais grand par la qualité de ses enfants comme feux Sotchi Aké M'Bo Bernard Charles, mon père, Docteur vétérinaire et directeur départemental de la production animale d’Agboville et Sotchi Aké M'Bo Frédéric, l'ancien maire d'Agboville. Ils ont fait œuvre utile. Soyez aussi des modèles à leur image », a indiqué la candidate du PPA-CI à l’élection municipale du 02 septembre prochain à Agboville.

Il faut travailler, selon la marraine de la cérémonie, avec abnégation, responsabilité et dans le respect des aînés et des autorités. « Chers frères et sœurs, je voudrais vous féliciter pour votre appui au rayonnement de notre belle cité, qu’est Agboville. Vu votre engagement à vouloir offrir un mieux-être aux jeunes du village, je vais vous accompagner durant votre mandature », a promis Fleur Aké M'Bo Esther, village situé à quelques encablures du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Prenant la parole, le président de la cérémonie, Dr Alex Afféri a rappelé aux jeunes qu’ils sont une force vive pour la nation ivoirienne. « Selon les statistiques, vous jeunes, représentez 75% de la population. Vous êtes donc le moteur de la nation. Nous avons bénéficié des conseils de nos aînés pour être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Pour réussir, il faut avoir des objectifs et une vision. Il faut être patient et persévérant. Président, sache que tu n'es pas un chef chiffon mais plutôt un chef ordure parce que c'est sur tes épaules que tous les jeunes viendront pleurer et exposer leurs préoccupations. Alors, il faut être intègre, aimable et au service des autres pour réussir ta mission », a conseillé le directeur de cabinet de l’ex challenger du président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo.

« Nous comptons aider à la moralisation et la prise d'initiatives en faveur de l'autonomisation de la jeunesse. En effet, face à la perte de valeurs sociales, il convient d’organiser régulièrement des séances de sensibilisation sur la consommation de l'alcool, du tabac et de la drogue, ainsi que le goût de l'argent facile. Mes amis et moi, allons donc donc faire du lobbying auprès des autorités, des élus et cadres en vue de trouver des sources de financements pour les projets jeunes. Et ce, afin de les soustraire de la précarité », s’est engagé le président nouvellement investi, Aké Eyémon Augustin Tanguy, en présence de la chefferie des villages d’Angoh, Badoukro et de N'Chompo, et du président de l’Union de la jeunesse communale d'Agboville(UJCA), Arsène Édi N’Cho.

Pour la circonstance, un don en espèce a été fait par les invités en vue de soutenir la caisse des jeunes du village d’Angoh. Gérard Bohui, coordonnateur adjoint PPA-CI Abidjan-Lagunes, candidat du parti de Laurent Gbagbo à la mairie d'Adjamé, Guy Monnet, secrétaire national technique et 2e adjoint au maire de la commune du Plateau, candidat PPA-CI à la mairie du Plateau et plusieurs responsables du parti, ont pris part à la cérémonie.

Tizié TO Bi

Correspondant régional