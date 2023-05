Municipales 2023 à Agboville : Fleur Aké M'Bo décidée à battre le RHDP

La secrétaire nationale technique du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire(PPA-CI), chargée de la jeunesse, du service civique et de l’emploi, Fleur Aké M'Bo Esther a confié le week-end dernier, sa candidature aux militants de base de la commune d’Agboville. C’était lors d’une rencontre politique de la fédération PPA-CI de la ville.

Municipales à Agboville : Fleur Aké M'Bo confie sa candidature aux militants de base

« Ce samedi 29 avril 2023, je me suis rendue au domicile du gouverneur Sam Etiassé, membre du Conseil stratégique et politique (CSP) du PPA-CI, accompagnée du doyen Adja Kokola René et des membres de mon cabinet, à l'effet de lui présenter mes civilités, l'informer du choix du parti sur ma personne et lui rendre tous les hommages. Plus tard, accompagnée du gouverneur Sam Etiassé et de son épouse, nous nous sommes rendus à une assemblée générale extraordinaire, placée sous le signe de l'unité, où j'ai été présentée officiellement, par le vice-président Sam Etiassé, à la fédération PPA-CI d'Agboville commune devant un nombre impressionnant de militants, de secrétaires de sections et de comités de base. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de famille, autour d'une union sacrée en présence du fédéral et les membres du bureau fédéral », rapporte la page facebook de l’ancienne challenger d’Adama Bictogo aux élections législatives de 2021 à Agboville.

Fleur Aké M’Bo a, au cours de son intervention devant l'assemblée, saisi l'occasion pour remercier les membres de la fédération d'Agboville commune pour leur soutien renouvelé, à qui elle a confié sa candidature.

Poursuivant, l’adversaire du maire N’Cho Acho Albert, candidat RHDP à sa propre succession, a salué le nombre exceptionnel de femmes présentes à la réunion, signe de l'intérêt que sa candidature suscite auprès d’elles, avant de louer l'esprit démocratique dans lequel la compétition interne a conduit à sa désignation comme porte flambeau du parti de Laurent Gbagbo à Agboville.

« Par ailleurs, j'ai rendu un vibrant hommage au camarade Sam Etiassé. Pour joindre l'acte à la parole et donner plein effet à ma vision d'un PPA-CI uni pour une victoire sans ambages à Agboville commune, je lui ai confié ma candidature, sous un tonnerre d'applaudissements. Ce dernier a ensuite lancé un appel à l'unité et à la mobilisation pour ma victoire à l'élection municipale à venir », poursuit le site.

Agboville, selon Fleur Aké M'Bo Esther, mérite d'être dirigée par des personnes neuves qui viendront avec de nouvelles idées pour son développement, son rayonnement et surtout pour le bonheur des populations de cette belle Cité.

Les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire d'Ivoire, se tiendront le 02 septembre, a annoncé mercredi 19 avril 2023, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Il s'agira du premier scrutin pour le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, créé par l'ex président Laurent Gbagbo, peu après son retour à Abidjan en juin 2021, après une décennie passée à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye.

Tizié TO Bi

Correspondant régional