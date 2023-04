Agboville: Fleur Aké M'Bo célèbre Pâques avec les chrétiens de Grand-Yapo

Dans le cadre de la commémoration de la résurrection du Jésus, Fleur Aké M’Bo Esther, cadre d'Agboville, a pris part, le dimanche 09 avril 2023, à la messe pascale, à Grand-Yapo. C'est par une grande procession que les fidèles chrétiens venus des quatre(04) Yapo (Petit-Yapo, Yapo Kpa, Yapo-Gare et Grand-Yapo), ont pris d'assaut la paroisse Notre dame de Lourdes de la localité située à environ 15 kilomètres du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, pour suivre l’office religieux.

Agboville: Fleur Aké M'Bo célèbre la Pâques avec les chrétiens de Grand-Yapo

Présidant la messe de Pâques, Mgr Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d’Agboville, a invité le peuple de Dieu, au changement positif. « Chers frères et sœurs, tous, autant que vous êtes, je sais que vous vous préoccupez du bien-être des populations d'Agboville et de l'Agnéby-Tiassa. C'est pourquoi, je vous invite à aller aux élections à venir avec de bonnes dispositions. Sans la paix et la communion fraternelle, il ne peut y avoir de développement. Alors, allez, allons à ces compétitions dans un esprit de paix et de cohésion sociale », a plaidé le président de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l’Ouest (CERAO, RECOWA en anglais).

Pour rappel, c'est le 23 mars dernier que le président de la chambre basse du Parlement, Adama Bictogo a annoncé, au cours de la réunion du bureau de l’Assemblée nationale, la tenue des élections municipales et régionales, le samedi 02 septembre prochain. Il s’agira comme de coutume d’un scrutin couplé. Une rencontre qui avait enregistré la présence des représentants des différents groupes parlementaires.

« Je suis heureuse de l'appel lancé par Mgr Alexis Touabli. En effet, j'ai écouté ces paroles avec beaucoup d’intérêts dans la mesure où j’estime qu’elles sont en adéquation avec notre foi. Que tu sois chrétien ou musulman, nous devons tous en cette période qui a réuni les deux confessions dans le jeûne et bien au-delà, démontrer notre croyance à travers des actions concrètes de paix, de tolérance et de charité envers notre prochain. Et ce, dans tous les domaines », a confié Fleur Aké M’Bo, à l'issue de la célébration eucharistique.

Ferveur et allégresse étaient au rendez-vous de la fête de Pâques à Grand-Yapo. La plus importante fête du christianisme, elle est célébrée une semaine après le dimanche des Rameaux. Ont pris part à la messe de Pâques, Jean-Luc Kouadio, directeur de cabinet adjoint de la secrétaire nationale technique du PPA-CI, chargée de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique, du délégué PDCI Agboville commune, Yavo François et de la chefferie du village.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom