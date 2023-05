Transport aérien: Ethiopian Airlines reprend ses vols directs entre Abidjan et New York

Le transporteur aérien, Ethiopian Airlines, a décidé de reprendre ses vols directs entre Abidjan (Côte d’ivoire) et l’aéroport John F. Kennedy de New York (Etats-Unis) à compter du 29 mai 2023.

Ethiopian Airlines reprend sa ligne Abidjan – New York

Il est prévu une desserte de quatre vols par semaine, opérés entre Addis-Abeba et New York via Abidjan. La route avait été suspendue en mars 2020 en raison de la COVID-19 avant d’être reprise en octobre 2020 via Lomé.

« La reprise de notre vol Abidjan-New York nous ramène la flexibilité que nos passagers apprécient. Nous avons augmenté les fréquences et ajouté de nouvelles destinations en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie au cours des deux derniers mois et nous sommes ravis que la route Abidjan-New York revienne », a déclaré le PDG d’Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew.

Ethiopian Airlines dessert actuellement plus de 130 destinations internationales de passagers et de fret à partir de son principal hub Addis-Abeba, y compris vers Abidjan, où Ethiopian a fourni 42 ans de service ininterrompu depuis novembre 1980.

La compagnie aérienne a également annoncé le lancement d’un nouveau service de passagers vers Atlanta, aux États-Unis, à partir du 16 mai 2023. Atlanta sera la 6ème destination d’Ethiopian Airlines aux États-Unis après ses services passagers vers New York, Newark, Chicago, Washington DC et son service de fret vers Miami.

Source: financialafrik