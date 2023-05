Nigeria : Rema entre dans l’histoire du livre Guinness des Records avec sa chanson ‘’Clam Down’’

L’artiste Afro-beat nigérian, Rema, vient d’atteindre un nouvel exploit avec sa chanson ‘’Clam Down’’. Avec ce hit, le jeune chanteur est entré dans le livre Guinness des Records.

La chanson ‘’Clam Down’’ de Rema entre dans le livre Guinness des Records

Le jeune artiste nigérian, Rema, écrit de plus en plus son nom dans l’histoire de la musique africaine et mondiale. Son single ‘’Clam Down’’, sorti en février 2022, a remporté un énorme succès international. Mieux, le remix avec Selena Gomez, a propulsé le jeune chanteur nigérian de 22 ans au rang mondial où il est apparu dans plusieurs charts à travers le monde.

Plus encore, Rema vient de pulvériser une fois de plus les records avec sa chanson ‘’Clam Down’’, en étant le tout premier artiste africain à figurer dans le livre Guinness des Records. Dans le livre le plus prestigieux de l’histoire du divertissement, Divine Ikubor alias Rema, est classé numéro 1 dans le classement officiel MENA (le premier classement régional en streaming au monde). “Calm Down” de Rema a fait ses débuts au n°1 lorsque le MENA Chart a été lancé par la Fédération internationale de l’industrie phonographique le 29 novembre 2022.

Par ailleurs, le classement compte les tendances des 13 pays du Moyen-Orient. Étant un classement assez difficile à intégrer, on a rarement vu des artistes afrobeat s’y introduire, chose que le protégé des Mavin Records a fait en fracassant tous les codes. L’artiste d’Afro-beat a même fait l’annonce via sur son compte Twitter.

“Calm Down de #heisrema marque l’entrée dans le livre Guinness car il a remporté le premier hit n ° 1 sur le record officiel MENA Chart (le premier classement régional en continu au monde) Record’’, écrit-il. Il faut noter que le Guinness des Records est un livre dans lequel sont notés les records les plus impressionnants du monde. Chaque année, le livre recense les personnes qui ont accompli des exploits surhumains.