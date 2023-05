Bolloré cède sa logistique à CMA CGM pour 4,5 milliards d'euros

Bolloré a accepté de céder sa branche logistique à CMA CGM (Compagnie maritime d'affrètement-Compagnie générale maritime). Le montant de la transaction est de 4,65 milliards d'euros.

Bolloré "accepte cette promesse en tant qu'offre"

Depuis le lundi 8 mai 2023, le groupe Bolloré a précisé dans un communiqué qu'il a accepté la promesse d'achat de CMA CGM portant sur ses activités logistiques et de transport. "Les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel (...) vont être à présent engagées. La décision sur l'exercice de cette promesse interviendra à l'issue de ces procédures", affirme le groupe français dans sa note.

De son côté, CMA CGM a indiqué que si l'opération de cession "venait à se réaliser, renforcerait considérablement l’activité logistique du groupe CMA CGM et placerait sa filiale Ceva Logistics parmi les cinq premières entreprises mondiales du secteur du transport et de la logistique".

Par ailleurs, on apprend que "le prix de cession s'établirait à 4,65 milliards d'euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation". Courant avril 2023, la Compagnie maritime d'affrètement-Compagnie générale maritime avait laissé entendre que cette acquisition entre dans le cadre de ses activités dans le domaine du transport maritime et la logistique visant "à offrir et à développer des solutions complètes pour soutenir les chaînes d'approvisionnement de ses clients".

En 2022, Bolloré a cédé Bolloré Africa Logistics à MSC. Le montant de la transaction est chiffré à 5,7 milliards d'euros. ""Nous sommes heureux de débuter cette aventure au sein de la famille MSC. Cette nouvelle marque renforce notre ambition d’être un partenaire logistique de confiance pour nos clients en Afrique et dans le monde, tout en soulignant notre engagement à innover et à participer aux côtés des États et partenaires de l’Afrique aux transformations du continent. Je suis convaincu qu’avec la mobilisation constante de nos équipes, nous parviendrons à concevoir des solutions innovantes afin de créer de la valeur pour nos clients et partenaires", avait déclaré Philippe Labonne, le président d'AGL (nouvelle identité de Bolloré Africa Logistics) lors du dévoilement de la nouvelle marque en mars.