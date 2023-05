Canada: Le chanteur Drake révèle avoir des origines nigérianes

Le chanteur canadien, Drake a publié il y a peu, sur son compte, le rapport d’ADN de son père. Les résultats ont indiqué que ce dernier aurait des ascendances nigérianes. Ce qui amène le rappeur a révélé à ses fans qu’il a des origines nigérianes.

Drake se réclame Nigérian

L'artiste canadien, Aubrey Drake Graham alias Drake, est tout enthousiaste de partager à ses followers, sur son compte Instagram, qu’il a des origines nigérianes dans son sang. Pour le prouver, le rappeur a publié une capture d'écran du rapport de généalogie de son père, Dennis Graham, montrant que 30% de l'ethnicité de ce dernier provient du Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest. Cela après avoir découvert une ascendance nigériane suite à un test ADN de son papa.

Tout de même, le rapport partagé par le chanteur canadien sur les réseaux sociaux, montre également que le père de Drake est à 28% camerounais et congolais, à 11% ivoirien et ghanéen, à 8% anglais, 4% du Bénin et du Togo. En partageant ces résultats, Drake a également posé une question à ce sujet à ses nombreux fans. "Ce sont les résultats de mon père. Est-ce que cela signifie que je suis enfin un homme Naija ?", demande-t-il.

D’ailleurs, Drake n’est pas la première superstar de musique à faire des révélations sur ses origines nigérianes. Les artistes comme Beyoncé, SZA, Diddy et bien d’autres, ont revendiqué par le passé, avoir des racines nigérianes. La chanteuse barbadienne, Rihanna, avait affirmé l’année dernière, qu’elle avait des ancêtres Igbo. Elle n’a pas mentionné le Nigéria puisqu’à l’époque, le nom du pays n’existait pas encore.