Drake vous fait visiter son gigantesque manoir en ligne et sa vie de palais

Le Manoir de Drake où il réside est ouvert à la visite en ligne sur le site web du rappeur américain où on y découvre par exemple, la chambre de Drizzy.

Le rappeur Drake ouvre les portes de son imposante demeure

Si vous rêvez d'en savoir plus sur Drake, ou tout simplement de connaître les dessous de la vie de célébrité, vous allez adorer sa dernière création. Drizzy est propriétaire depuis bientôt deux ans de cette gigantesque demeure, dans laquelle on retrouve notamment un immense jardin, terrain de basket, le lit le plus cher du monde et une réplique dudit manoir en version Lego. Une propriété XXL que le rappeur a choisi de dévoiler sur son site internet, afin de partager des morceaux de son quotidien avec ses fans.

Cette visite vous permet de naviguer entre les différentes pièces, chambres, salons, studio et devanture comprises. L’occasion par exemple d’observer le lit le plus luxueux du monde, fait sur mesure pour Drizzy. Pour le reste des pièces, du jardin au garage en passant par le dressing, elles devraient bientôt être rendues disponibles. Une visite virtuelle à couper le souffle, où l’on prend pleinement conscience de l’immensité du quotidien d’un tel artiste.

Le site est même interactif et permet de cliquer sur certains éléments de la chambre pour, par exemple, éteindre la lumière et découvrir des goodies cachés, comme les vêtements OVO ou les disques du musicien. Une véritable chasse au trésor virtuelle en plongée dans l'univers de Drake, qui ravira les plus grands fans de l'artiste comme les curieux, tant le site regorge d'anecdotes et de surprises pour satisfaire son public.

Un véritable stand géant à l’effigie de Drake, symbole d’une carrière triomphante. De quoi nous laisser admiratif devant un tel sens des affaires. Malheureusement, rien ne semble indiquer si l’on peut devenir propriétaire de sa fameuse table customisée à l’effigie d’OVO.