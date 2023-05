Côte d'Ivoire: L'armée lance une "Opération spéciale Épervier" à Yamoussoukro

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a procédé, samedi 06 Mai 2023, au lancement d'une "Opération spéciale Épervier" dans le District autonome de Yamoussoukro.

"Cette opération qui est la huitième du genre et assez spéciale, est destinée au District autonome de Yamoussoukro et à ses villes environnantes. Elle est conforme à la politique sécuritaire initiée par le Président de la République Alassane Ouattara, coordonnée par le Premier Ministre Patrick Achi et mise en œuvre par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous sommes donc venus jouer notre partition", a déclaré le ministre Vagondo Diomandé.

Cette opération vise à apporter une solution appropriée au grand banditisme qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Yamoussoukro, ville natale du père Fondateur de la Côte d’Ivoire, Feu Félix Houphouët Boigny, est une ville symbole pour le peuple ivoirien. Aussi, doit-elle inspirer confiance et quiétude à l’ensemble des populations.

Poursuivant, le ministre Vagondo a pris l’engagement de garantir la sécurité des biens et des personnes de la capitale politique ivoirienne. Il a par ailleurs invité les populations à accompagner les forces de défense et de sécurité basées dans la région, voire dans toute la Côte d'Ivoire afin de leur permettre de mener à bien leurs missions de sécurisation et de défense du territoire. Le ministre Vagondo Diomandé a demandé aux jeunes de se détourner de tout ce qui peut nuire à leur avenir.

« Chers jeunes, ayez des comportements républicains, préparez votre avenir. Eloignez-vous de la drogue, éloignez-vous de tout ce qui pourrait être un frein à votre développement personnel et partant, au développement de notre beau pays. Je vous invite à utiliser les réseaux sociaux à de bonnes fins et non à des effets d’intoxication », a prévenu le ministre. Rappelons qu'avant le lancement de l'opération, le ministre Vagondo Diomandé a procédé ce même samedi à l'inauguration du commissariat du 3e arrondissement de Yamoussoukro.

Avec CICG