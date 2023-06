Guinée : Mamadi Doumbouya en Turquie, ce qu'il va faire chez Erdogan

Le Chef de l’État, son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, invité officiel de son homologue, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, pour son investiture prévue ce 03 juin 2023 à Ankara.

Le Colonel Mamadi Doumbouya, invité du Président turc, Recep Tayyip Erdogan

Le Président de la Transition, son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, a quitté Conakry ce vendredi 02 juin 2023 pour la Turquie où il a été officiellement invité par son homologue, le Président Recep Tayyip Erdogan, à assister à sa cérémonie d'investiture prévue ce samedi 03 juin 2023. Cette invitation spéciale fait suite à la victoire du Président Erdogan lors du second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 28 mai dernier en République de Turquie.

Le Président Doumbouya considère cette invitation comme un honneur et une reconnaissance de l'amitié et des relations solides qui existent entre la République de Guinée et la République de Turquie. Elle témoigne également de la considération mutuelle entre les deux pays et de leur volonté commune de renforcer les liens bilatéraux dans divers domaines, tels que l'économie, la sécurité et le partenariat dans les technologies innovantes.

La cérémonie d'investiture du Président Erdogan revêt une grande importance pour la République de Turquie, marquant le début d'un nouveau mandat présidentiel. Cet événement historique rassemblera des personnalités de haut niveau, des dirigeants internationaux et des représentants de Gouvernements du monde entier.

Le Chef de l’État saisit cette occasion pour féliciter chaleureusement le Président Erdogan pour sa réélection en qualité de Président de la République de Turquie. Il exprime ses meilleurs vœux au Président Erdogan pour ce nouveau mandat ainsi qu’au peuple Turc et se réjouit de poursuivre la collaboration et le dialogue fructueux entre les deux pays.



Son Excellence, le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef de l’État profitera de cette occasion pour rencontrer d'autres dirigeants internationaux présents, pour discuter des enjeux géopolitiques et des questions d'intérêts bi et multilatéraux ainsi que du renforcement des relations entre la Guinée et d'autres Nations. La Direction de la Communication et de l'Information