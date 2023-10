Burkina Faso : les travaux de modernisation de la RN4 lancés

Assurer le transport des personnes et des biens, préoccupe le gouvernement du Président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ainsi, il fait preuve d’une vision irréprochable depuis quelques temps en matière de développement des infrastructures au Burkina Faso. Pour cette fois, le Président Ibrahim Traoré a lancé officiellement les travaux d’élargissement et de modernisation de la RN4, sortie Est de Ouagadougou.

Des travaux d'élargissement et de modernisation lancés au Burkina Faso

En effet, la cérémonie du lancement de ces travaux a été faite le 30 septembre 2023. Elle a été présidée par le premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela. À cet effet, le but principal de cette action du gouvernement est de décongestionner, sécuriser et fluidifier et les déplacements des populations à travers l’aménagement et la modernisation des artères principales des différentes localités du Burkina Faso

En outre, il faut retenir que cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement du secteur du transport du gouvernement du Président Ibrahim Traoré. À en croire le Président Ibrahim Traoré, cette action jouera un rôle indispensable pour la liaison rapide et directe entre le centre-ville et les quartiers de la banlieue Est de la capitale comme Dassasgho, Wayalghin, Bendogo, Nioko 1, Saaba, Barogo, Gampela et bien d'autres.

De la même manière, la réalisation des infrastructures de transport contribuera également à renforcer la sécurité aux abords de l’Université Thomas Sankara et réduit également les accidents de circulation et éviter les embouteillages. Par ailleurs, il faut notifier que plusieurs autres travaux ont été lancés le 30 passé pour le bien-être et la satisfaction du peuple.