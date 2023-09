Burkina : Après le putsch manqué, Ibrahim Traoré prend un nouvel engagement

Le capitaine Ibrahim Traoré dirige la transition au Burkina Faso depuis la chute de Paul-Henri Sandaogo Damiba le 30 septembre 2022. Le président burkinabè vient de prendre un engagement ferme devant ses compatriotes pour la "reconquête" de la patrie.

Burkina Faso : Le capitaine Ibrahim Traoré déterminé à conduire la transition

Un an après sa prise de pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré affiche sa volonté de conduire la transition "à bon port". Dans un message adressé à ses compatriotes, le tombeur de Paul-Henri Sandaogo Damiba les a rassurés de sa détermination dans l'exercice de sa fonction.

"Ensemble, nous nous sommes engagés pour la libération de notre Pays. Je rassure de ma détermination à conduire la Transition à bon port en dépit de l’adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre marche inexorable vers une souveraineté assumée", a déclaré Ibrahim Traoré.

Le président burkinabè a assuré que sa "conviction se forge à chaque pas franchi dans la reconquête" du Burkina Faso. Il a également remercié l’ensemble des Burkinabè qui assurent continuellement la veille citoyenne, gage d'une réussite collective.

Par ailleurs, le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré a livré cette déclaration après "une tentative avérée de coup d'État" qui "a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabè". "À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres, activement recherchés", ont déclaré les autorités burkinabè.