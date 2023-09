Côte d’Ivoire : Accusée de manquer du respect à son mari, Roseline Layo lui rend hommage

Il se raconte en ville que la chanteuse ivoirienne, Roseline Layo ne respecte pas son mari en public. Ayant eu vent de ces rumeurs, l’artiste a mis les choses au clair au cours de la présentation de son nouvel album ‘’Elus de Dieu deluxe’’ en lui rendant hommage également.

Roseline Layo rend hommage à son mari

Il est depuis longtemps resté dans l’ombre de la chanteuse Roseline Layo. Cette relation professionnelle a débouché par la suite à une relation amoureuse qui a fini par aboutir au mariage. Il s’agit de David Gnahou alias Chewe qui malgré l’union entre lui et sa femme depuis le mois d’octobre en 2022 continue toujours d’être son manager.

Lors des différentes prestations de son épouse de chanteuse, Chewe est au four et au moulin. Il arrive souvent que Roseline Layo porte sur ses grands chevaux pour crier sur son mari de manager en public. Ce qui fait dire aux mélomanes que l’interprète de la chanson ‘’Amour Kôyô-kôyô’’, n’a aucun respect pour son conjoint.

A la présentation de son album ‘’Elus de Dieu version deluxe’’, devant la presse le vendredi 22 septembre dernier dans les locaux de Sony Music, Roseline Layo en a profité pour faire une mise au point concernant des critiques contre elle. L’occasion lui a été donnée de rendre également à Chewe. ‘’Merci daddy (NDLR : papa en anglais). Que Dieu te bénisse. Merci pour l'amour que tu as pour moi. Merci pour tout le travail que tu abats derrière moi. Tu supportes tous mes caprices. Lorsque je crie, les gens racontent que je ne respecte pas mon mari. Ils ne savent pas que sur la scène, il n’est pas mon époux. Mais, il est plutôt mon manager et on travaille ensemble. Je t’aime de tout mon coeur’’, dit-elle.