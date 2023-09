Côte d’Ivoire : Après Elie Padah, une autre terrible révélation sur Roseline Layo

Roseline Layo est encore dans une mauvaise impasse. Après les prophéties de mort de l’homme de Dieu Elie Padah sur elle, un autre vient d’en faire également. Il s’agit de Ange josaphat qui dans sa révélation met en garde la chanteuse contre une attaque spirituelle venant d’un membre de son entourage.

Un autre homme de Dieu fait une terrible révélation sur Roseline Layo

La vie de la chanteuse ivoirienne, Roseline Layo n’est pas du tout de tout repos actuellement. Elle a été beaucoup tourmentée et éprouvée par une révélation de l’homme de Dieu, Elie Padah. Ce Prophète avait annoncé dans une vidéo sur les réseaux sociaux que l’interprète de la chanson ‘’Môgô Fariman’’, allait avoir de terribles événements dans sa vie.

Elle n’avait pas vraiment pris au sérieux la prophétie de ce serviteur de Dieu. Les jours qui ont suivi Roseline Layo a eu un accident de la route sur l’axe Bouaké-Katiola qui a failli lui coûter la vie. Heureusement, elle s’en est sortie avec quelques blessures légères.

Alors que l’artiste vient de donner un concert au Congo-Brazzaville et prépare la sortie de son nouvel album baptisé ‘’Elus de Dieu’’, pour le samedi 23 septembre prochain sur les plateformes de téléchargement légal, une nouvelle terrible prophétie tombe sur elle. C’est un homme de Dieu qui s’appelle Ange Josaphat qui met en garde Roseline Layo sur une attaque mystique d’un proche contre elle. ‘’Dans la nuit d’hier (NDLR : dimanche 17 septembre) à aujourd’hui (NDLR : lundi 18 septembre), j’ai reçu une parole prophétique et je ne voulais pas en parler à cause de ce qui s’était déjà passé sur la toile, mais Dieu m’a dit de pouvoir en parler librement. Je l’ai targué juste en haut et je crois qu’elle est déjà dans le direct. Je ne la connais pas personnellement et je ne sais pas quelle musique elle fait. Hier (NDLR : dimanche 17 septembre), pendant que j’étais en train de prier, j’ai eu une vision. Dieu me montre quelque chose de pas bénéfique et je prie pour elle en disant seigneur intervient’’, explique-t-il. Avant de continuer : ‘’Et pendant la prière, l’esprit de Dieu m’explique ce qui se passe dans le monde spirituel la concernant, Il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelqu’un qui est en train de travailler dans le spirituel contre la vie de la chanteuse. J’ai eu beaucoup de mal à donner cette parole à cause de ce qui s’était déjà passé avec les autres hommes de Dieu. Mais j'aimerais te dire de prier beaucoup. Tu as tes pasteurs, tes parents spirituels, mais il faut impérativement qu’on prie pour toi. Que des personnes consacrées prient pour toi’’.

D’ailleurs, Ange Josaphat indique que celui qui en veut terriblement à la chanteuse est quelqu’un de ton entourage. Il va plus loin pour dire que cette personne prépare des choses derrière elle. Toutefois, il demande à Roseline Layo de faire très attention. ‘’Est-ce que c’est à cause de la gloire ou de l’argent, je ne sais pas, mais il faut faire attention à ton entourage. Tu n’es pas forcément obligée de me contacter, mais va voir tes hommes de Dieu. Il faut que les gens prient encore pour toi. Il faut prier et te séparer de certaines personnes. Pas besoin de me contacter, je suis vraiment occupé’’, précise-t-elle.