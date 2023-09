Côte d'Ivoire : Le ministère de l' Enseignement technique recrute, voici les postes

Le ministère de l' Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, en collaboration avec la SAPH (Société africaine de plantations d'hévéas) lance un recrutement de 28 personnes.

Enseignement technique : 28 postes à pourvoir à la SAPH

Une note officielle indique que dans le cadre de l'Académie des talents, le ministère de l' Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage et la Société africaine (Société africaine de plantations d'hévéas) lancent le recrutement de 28 postes.

Les métiers concernés par ce recrutement sont électricien usine, électricien auto, mécanicien auto, conducteur d'engins et niveleuse et de conducteur de tracteur. Les personnes désireuses de faire acte de candidature doivent être de nationalité ivoirienne et âgées de 21 ans au moins et de 35 ans au plus.

Les candidatures sont reçues du 29 septembre au 13 octobre 2023. Il faut noter que les inscriptions sont gratuites sur les sites /formation-professionnelle.gouv.ci, daip.ci et groupesifca.com.