Côte d’Ivoire : Débarqué d’Universal Music Africa, Pit Baccardi accuse Black Kent

Le rappeur-producteur français-camerounais, Pit Baccardi ne fait plus partie de la maison de disques, Universal Music Africa. Il a été purement et simplement évincé de son de directeur du label et publishing par le directeur général, Black Kent. C’est dans un podcast qu’il a donné l’information.

Le navire de la structure de production Universal Music Africa tangue ces derniers temps. Le label de la maison de disques dont le siège Afrique est basé à Abidjan est secoué par des problèmes. En interne, la grande collaboration entre le directeur général, Franck-Alcide Kakou alias Black Kent et le directeur du label et du publishing, Guillaume N’Goumou dit Pit Baccardi, n’est plus au beau fixe.

Depuis la semaine dernière, des rumeurs provenant du Cameroun, pays d’origine du rappeur-producteur, ont plané sur une éventuelle éviction à la tête de son poste de directeur chez Universal Music Africa. L’information a commencé à se propager sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Après que ces rumeurs soient jugées infondées, l'intéressé est venu lui-même rétablir la vérité. Dans un podcast, Pit Baccardi a bel et bien confirmé son départ du poste qu’il occupait au sein de la maison de disques Universal Music Africa. Il a pointé du doigt le rappeur français-ivoirien nommé à la tête de la structure, Black Kent. ‘’Il m’a chassé. Black Kent m’a chassé d’Universal Music Africa’’, déclare-t-il.

Il faut rappeler que c’est en 2020 que Pit Baccardi âgé de 45 ans aujourd’hui, avait été nommé à la tête d’Universal Music Africa, en reconnaissance de son retour réussi il y a plus de dix ans en Afrique et de son succès en tant que producteur au Cameroun avec sa propre maison de disques, “Empire Company”.