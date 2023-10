Bebi Philip fait une confidence grave : ‘’Ils m’ont fait des propositions (...) J’ai refusé’’

L’arrangeur-chanteur, Bebi Philip était sur le plateau de ‘’Show Buzz’’, ce lundi 02 octobre, sur NCI pour décortiquer sa carrière musicale. L’interprète du single ‘’Quand il te donne ça’’, a fait savoir qu’il a été approché par des gens qui ont demandé qu’il parte voir des charlatans.

Des propositions graves faites à Bebi Philip

Il est incontestablement l’un des meilleurs jeunes arrangeurs Coupé-décalé de la place. A l’avènement de ce nouveau style musical en Côte d’Ivoire, les premiers DJ reconvertis en artistes-chanteurs se sont rués sur les doigtés magiques de Philippe N’guessan Bebi Amessan alias Bebi Philip. Les premiers succès des années 2000 artistes à savoir DJ Elo et Mix DJ, Oxy Norgy, Arafat DJ, Kedjevara, etc. portent la signature de Mister BBP.

Il est devenu, il y a quelques années lui-même artiste et ses différents albums ont connu chacun des succès divers. Mais les mélomanes pensent que sa carrière musicale n’est pas vraiment proportionnelle à son talent aujourd’hui. Invité sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI ce lundi 02 octobre, il a tenté de donner une réponse à ceux qui pensent ainsi. ‘’Je sais que pour le moment, ce n’est pas proportionnel. ça va certainement venir vu la nouvelle dynamique dans laquelle je suis actuellement. Dans la carrière d’un artiste, il y a des hauts et des bas. J’ai fait une rétrospection pour savoir ce qui allait et ce qui n’allait pas. J’ai compris que j’ai plusieurs cordes à mon arc et il est très difficile de me canaliser’’, explique-t-il.

A ce niveau justement, le chanteur, compositeur, producteur et arrangeur a décidé de se concentrer dorénavant sur sa carrière. Parce que l’année prochaine, il va célébrer les 15 ans de son parcours musical. Maintenant, une histoire de vendre son âme au diable pour avoir le succès est intervenue au cours de l’émission après que Bebi Philip ait fait une vidéo où il a parlé de cette situation en chanson. ‘’Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé la vidéo et m’ont fait des propositions d’aller me ‘’laver’’ (NDLR : aller voir des charlatans). J’ai refusé, parce que je sais que j’ai du talent. Toutefois, je dois me remettre en cause et l'exprimer totalement’’, souligne-t-il.