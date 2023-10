​Burkina Faso : une nouvelle loi sur les tarifs du logement social adoptée

Dans le but de réduire les charges financières et permettre à la population de vivre dans des conditions agréables, le gouvernement du Président Ibrahim Traoré en commun accord avec son équipe mènent une action salutaire. Il s'agit d'une nouvelle loi d'orientation sur les tarifs du logement social en République du Burkina Faso. C'est au cours d’une séance plénière de l’Assemblée législative de transition (ALT) au Burkina Faso le 29 septembre 2023, que les honorables ont débattu et abordé plusieurs points liés au développement du pays.

Burkina Faso : le gouvernement adopte une nouvelle loi sur la promotion immobilière

En effet, au menu, le premier point était basé sur le bilan de l’application de la loi sur le bail d’habitation privée et les différentes stratégies de lutter contre la hausse constante des loyers. À cet effet, le ministre des transports, représentant le ministre de l’habitat, a soulevé que plusieurs mesures sont en cours pour l'élaboration de la loi sur le logement social afin de réduire la flambée des tarifs des loyers.

En outre, il faut rappeler qu'un programme de construction de logements et d’autres initiatives sont en cours vous soulager la population. Par ailleurs, le ministre des transports rassure la population que la disponibilité du logement et son prix sont des défis du gouvernement en place. Ceci pour répondre aux différents besoins des couches sociales.

Pour rappel, la restructuration des zones non loties et d’apurement du foncier urbain et autres ont fait l'objet des points soulevés par le gouvernement au cours de cette séance plénière.