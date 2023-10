Côte d’Ivoire : En plein spectacle, la maison de Ramatoulaye DJ visitée par des cambrioleurs

Ramatoulaye DJ est en ce moment très bouleversé. Des cambrioleurs ont pénétré pendant qu’il était en plein spectacle au Palais de la culture Bernard B Dadié dans sa maison de Bingerville pour faire main basse sur un sac contenant une forte somme d’argent.

La maison de Ramatoulaye DJ cambriolée à son absence

L’humoriste Ramatoulaye DJ ne sait plus où mettre la tête actuellement. Il est complètement désarçonné par ce qu’il a pu constater au retour de son one man show intitulé ''Dans la VAR'', qu’il a donné le dimanche 1er octobre au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. Dans la commune de Bingerville où se trouve sa maison, des visiteurs pas comme les autres ont tout mis sens dessus dessous, pendant qu’il était en train de faire rire le nombreux public qui a effectué le déplacement de la salle François Lougah.

Des malfrats ont attendu tranquillement le départ de toute la maisonnée pour faire leur sale besogne. Selon le manager de l’artiste que nous avons pu joindre au téléphone le lundi 2 octobre soir après avoir vu les images partagées sur les réseaux sociaux par Ramatoulaye DJ lui-même, les cambrioleurs sont passés par l'arrière-cour de la maison où ils ont cassé la porte pour pénétrer dans la maison. Ensuite, ils ont décoiffé une partie du plafond de la chambre de la gouvernante.

Les quidams avaient réellement un seul objectif en tête : avoir accès à la chambre de l’humoriste. ‘’Il a décoiffé le plafond de la douche de Ramatoulaye DJ. Lorsqu’ils ont pénétré dans la chambre, ils n’ont pas pris d’objets de valeur. Mais, ils ont juste pris un sac qui contenait de l’argent qui avoisinait plus de 7 millions de Francs CFA et un téléphone de grande valeur qu’il devait offrir à sa femme qui est revenue de Paris’’, explique le manager. Avant de continuer : ‘’Ce sont des gens qui sont au fait du quotidien de l’humoriste qui ont fait le coup’’. Ramatoulaye DJ a rapidement porté plainte contre X au commissariat de Bingerville pour nécessité d’enquête. On espère que les forces de l’ordre vont mettre le grappin sur ceux qui ont commis le forfait dans la maison de l’humoriste ivoirien.