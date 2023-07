Côte d’Ivoire : Sa maison submergée par l’eau, Ramatoulaye DJ remercie les ivoiriens

La forte pluie qui s’est abattue sur le District d’Abidjan a eu de lourdes conséquences sur certaines populations. Notamment l’humoriste ivoirien, Ramatoulaye DJ dont sa maison à Bingerville a été inondée par la pluie.

Ramatoulaye DJ : ‘’Merci infiniment pour vos messages et appels (...)’’

Les populations du District d’Abidjan se sont réveillées sous une forte pluie. Toute la journée du samedi 22 juillet, cette forte pluie a causé de nombreux dégâts sur les routes et dans les maisons de certaines personnes. Même des célébrités ivoiriennes n’ont pas échappé à la furia de la pluie. C’est le cas de l’humoriste ivoirien, Mathieu Amani Koffi alias Ramatoulaye DJ.

L’artiste qui habite dans la commune de Bingerville a subi les affres de la pluie dans sa maison. Il a fait une vidéo à cet effet sur sa page Facebook pour montrer sa maison inondée par la pluie. Les internautes ont partagé nombreux la vidéo des dégâts causés dans la demeure de l’humoriste qui trouve à l’entrée de Bingerville. Sans toutefois oublier de lui exprimer leur soutien suite à cette inondation.

Très touché par cette marque de sollicitude de la part des internautes et personnalités publiques envers lui, Ramatoulaye DJ a fait un post le dimanche 23 juillet sur les réseaux sociaux pour adresser ses remerciements à toutes ces personnes qui ont eu des mots de réconfort à lui adresser. ‘’Merci infiniment pour vos messages et appels depuis hier (NDLR : samedi 22 juillet), Dieu vous bénisse vraiment’’, écrit-il. Dans une nouvelle publication avec une photo, l’humoriste s’est dit très heureux de la visite de l’un des membres du groupe Zouglou, Jim, chez lui. ‘’Aidez-moi à dire merci à mon frère Voix des Anges - V.D.A qui est passé me donne un petit sourire’’, ajoute-t-il.