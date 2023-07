Kim Kardashian à propos de sa romance avec Pete Davidson : ‘’J’ai vraiment sauté dans une autre relation trop vite (…)’’

Kim Kardashian s’est vite accrochée à l’humoriste américain, Pete Davidson après son divorce avec Kanye West. Mais neuf mois après, la relation a pris fin. Elle l’explique dans le dernier épisode de sa téléréalité ‘’The Kardashians’’.

Kim Kardashian revient sur sa relation avec Pete Davidson

La star américaine de téléréalité, Kim Kardashian, avec Kanye West depuis 2011, a divorcé en mars 2022 après seulement six ans de mariage. De cette relation avec le rappeur et homme d’affaires américain, elle a eu quatre enfants avec lui qui sont North (10 ans), Saint, (7 ans), Chicago, (5 ans) et Psalm (4 ans).

Après leur rupture, Kanye West s’est retrouvé dans les bras d’une belle australienne du nom de Bianca Censori qui travaillait dans son entreprise Yeezy en tant que designer architecturale. Quant à Kim Kardashian, elle s’est amourachée de l’humoriste américain, Pete Davidson. Mais, cette relation a volé en éclat neuf mois après leur romance.

Dans le dernier épisode de sa téléréalité ‘’The Kardashians’’, la femme d’affaires de 42 ans, a fait une confidence à ses soeurs Kendall et Kylie Jenner sur son idylle avec le comédien américain. ‘’J’ai vraiment sauté dans une autre relation trop vite. Cela m’a permis de m’éloigner de ce genre de choses et ce n’est pas une façon de fuir les choses. C’est mieux de faire face, de guérir… c’est une bonne idée. Faire face, guérir, et ensuite [ressentir]’’, déclare-t-elle. Avant de tenir des propos sur le divorce à la célébrité de la télévision américaine, Scott Disick : ‘’Les ruptures, ce n’est pas mon truc […]. Je suis fière de moi… Nous avons juste eu des discussions et des discussions, nous en avons parlé. Nous avons donc tous les deux très bien communiqué à ce sujet. C’est évidemment triste’’.