Côte d’Ivoire : Après Kim, Camille Makosso achète une voiture à Mety Makosso

Kim Makosso a sa propre marque de cosmétiques soutenue par son père Camille Makosso. La seconde fille de la famille, Mety Makosso, qui est aussi la fille de l’influenceur a mis à disposition de cette dernière sa première voiture de location pour la lancer elle aussi dans les affaires.

Camille Makosso pousse sa fille Mety Makosso dans la location de véhicules

Le général Camille Makosso est un père aimable et protecteur pour ses enfants. Depuis le décès de sa femme, Tatiana Kosseré-Makosso en 2020, l’influenceur s’est encore plus rapproché de ses quatre rejetons, dont trois filles et un garçon. L’aînée de la fratrie, Kim Makosso s’est lancée dans les affaires il y a quelques années dans une marque de cosmétiques en son nom sur les réseaux sociaux.

Son papa, qui a cru en elle, a décidé d'investir dans son business. Il a injecté assez d’argent pour que la marque de cosmétiques de Kim soit florissante. Il a réussi à le faire et il est fier de dire haut et fort à qui veut l’entendre que sa fille est devenue millionnaire à l’âge de 18 ans. Elle est même devenue très active sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok notamment où elle comptabilise de nombreux followers.

Quant à la cadette de la Famille, Mety Makosso, qui a échoué au Bac français, selon le révérend-pasteur, malgré les efforts fournis, il préfère la voir reprendre goût à la vie. Parce qu’elle a été très affectée par le décès de sa maman. Et l’influenceur Camille Makosso qui veut voir sa deuxième fille heureuse a décidé de la mettre dans les affaires comme l’aînée. "Nous avons décidé de la lancer aussi dans les affaires en mettant à sa disposition sa première voiture de location qui lui rapportera 40000 Francs CFA par jour et cinq autres d'ici à la fin de l’année afin qu’elle goûte à la responsabilité de la gestion", écrit-il dans un post sur sa page Facebook.

À en croire le général Makosso, le véritable père de famille a pour rôle de protéger ses enfants, mais aussi de les mettre sur le chemin de la réussite.