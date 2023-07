Ce qu'il faut faire des étudiants diplômés du Bac 2023

Le futur des étudiants ivoiriens diplômés du Bac 2023 s'annonce prometteur et porteur d'espoir. Avec l'obtention de leur diplôme, ces jeunes diplômés entament une nouvelle étape de leur vie, ouvrant la voie à de nombreuses opportunités et défis.

Côte d'Ivoire : Quel avenir après le Bac 2023 ?

Tout d'abord, pour bon nombre d'entre eux, l'objectif sera de poursuivre des études supérieures. Que ce soit à l'université, dans des écoles spécialisées ou des formations professionnelles, ces étudiants auront la possibilité de se spécialiser davantage dans le domaine qui les passionne. Les connaissances acquises au cours de leur parcours académique jusqu'au Baccalauréat leur serviront de base solide pour approfondir leurs compétences et se préparer à leur future carrière.

D'autre part, certains étudiants pourraient choisir de rejoindre directement le monde du travail après l'obtention de leur diplôme. Le BAC 2023 étant une étape importante dans leur vie professionnelle, ces jeunes diplômés pourraient être en mesure d'accéder à des opportunités d'emploi dans divers secteurs de l'économie ivoirienne. Les compétences et les connaissances acquises grâce à leur parcours scolaire pourraient les rendre attrayants pour les employeurs, leur offrant ainsi des perspectives intéressantes sur le marché du travail.

Toutefois, malgré ces opportunités, le futur des étudiants ivoiriens diplômés du Bac 2023 pourrait également être confronté à certains défis. Parmi ceux-ci figurent les inégalités persistantes dans l'accès à l'éducation supérieure et aux opportunités d'emploi. Certains étudiants pourraient rencontrer des obstacles financiers pour poursuivre leurs études supérieures, tandis que d'autres pourraient faire face à une concurrence féroce sur le marché du travail.

Pour surmonter ces défis, il est essentiel que le gouvernement ivoirien continue de mettre l'accent sur l'amélioration du système éducatif et de l'employabilité des jeunes. Cela peut se traduire par des investissements accrus dans l'éducation, des programmes de bourses et d'aides financières pour les étudiants méritants, ainsi que par une collaboration renforcée entre les universités et les entreprises pour mieux aligner les formations sur les besoins du marché du travail.

Ce qui est possible avec des admis du BAC 2023 pour Chinaliser le pays

Mais une voie est possible pour le futur de nos nouveaux bacheliers : l'alternance. Le gouvernement de Côte d'Ivoire devrait mettre l'accent sur ce mode de formation. Permettre à de jeunes bacheliers qui n'ont pas les moyens de faire de grandes études d'intégrer certains services de l'administration ivoirienne. Ainsi, ils seraient tout de suite salariés tout en poursuivant leur formation.

Comme cela se fait dans plusieurs pays développés, des étudiants suivent des formations pratiques en tant qu'apprentis plusieurs jours de la semaine et un à deux jours en école. Ainsi, ils pourraient percevoir un salaire et dans le même temps suivre un à deux jours de la semaine des formations diplômantes de type BTS.

L'avantage d'un tel système est la mise sur le marché de l'emploi d'agents immédiatement opérationnels et surtout compétents. Cela peut notamment se faire dans les métiers de la mécanique auto, la menuiserie, la plomberie, l'électronique, la pâtisserie, l'informatique, l'agriculture, la douane, les Eaux et forêts et bien plus de domaines...

Cette voie peut s'avérer salutaire dans une Côte d'Ivoire où des étudiants dorment dans des amphithéâtres par manque de place d'hébergement. Où des étudiants avec de grands diplômes n'arrivent pas à s'imposer sur le marché de l'emploi à cause de leur compétence essentiellement théorique qui peut s'avérer parfois handicapant dans des entreprises où les techniques de travail évoluent en permanence.