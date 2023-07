Pourquoi le groupe VDA a rendu visite à la femme de Bob Lee

L’influenceur Bob Lee est décédé aux États-Unis. Ses proches et sa femme s’apprêtent à rapatrier son corps dans son village natal pour l’inhumation. Le groupe zouglou VDA, en séjour aux États-Unis, a rendu visite à la compagne et aux enfants du blogueur.

VDA rend visite à la famille du défunt Bob Lee à New York

Les internautes sont focalisés sur le rapatriement du corps du blogueur ivoirien Bob Lee vers la Côte d’Ivoire. Les conditions posées par sa famille biologique à Boudoukou et à Divo pour accepter sa dépouille font débat. C’est dans ce contexte un peu tendu que le groupe zouglou en vogue, La Voix Des Anges (VDA), s’est envolé il y a quelques jours pour les États-Unis. Le tout premier voyage au pays de l’Oncle Sam de Jim et Pitch est motivé par la réalisation d’un des 21 clips de leur nouvel album de 21 titres baptisé ‘’Toutvalirelheure’’.

Le duo de zougloumen, qui a choisi la ville de New York, ne pouvait rester indifférent à la souffrance de la compagne et des enfants de l’influenceur ivoirien décédé il y a un mois des suites d’une longue maladie. Les deux chanteurs zouglou multipliaient dès leur arrivée des images sur leur page Facebook pour dire à leurs abonnés qu’ils sont aux États-Unis et qu’ils sont sur les traces du défunt Bob Lee. ‘’Nous sommes dans le quartier de Bob Lee la légende en ce moment précis’’, ont-ils écrit.

Finalement, Jim et Pitch sont arrivés à leur fin. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le groupe zouglou chante le nom de l’État où vivait Bob Lee, New Jersey, près de New York. ‘’Bob Lee est de New York, précisément de la belle cité de New Jersey. Comment être ici et ne pas prendre des nouvelles d’un frère qui nous a soutenus aussi ? Normalement, on devait passer à son domicile lui remettre une clé USB de notre nouvel album. Mais, hélas !’’, ont-ils regretté.

Dans un autre post partagé ce mercredi 12 juillet avec en image la famille de Bob Lee, le groupe VDA a pu retrouver sa maison. ‘’Nous avons humainement rendu visite à la famille de notre frère bob Lee. Merci à cette femme et cette famille adorable. Merci à la communauté ivoirienne. Nous avons maintenant la vraie version des faits’’, mentionnent-ils. Dans le même temps, le duo a donné rendez-vous à tous les mélomanes pour la sortie officielle de son album le vendredi 21 juillet à 21h.