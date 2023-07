Affaire loyers impayés d’ Emma Lohoues : Une nouvelle vidéo crée le buzz

Le propriétaire de la maison que louait Emma Lohoues a fait une sortie médiatique pour confondre le communiqué publié par le service juridique de l’influenceuse ivoirienne. Dans le direct, l’homme en question a montré les dégâts causés par l’actrice après son départ de la maison.

Le propriétaire de la maison louée par Emma Lohoues présente des preuves dans un direct

L’homme en conflit avec Emma Lohoues pour des loyers impayés, Beaugars-Prince Touré, avait promis apporter des éclaircissements le mardi 11 juillet sur le communiqué du service juridique de l’influenceuse ivoirienne. Le propriétaire est passé effectivement à l’acte à la date précise.

À travers un direct sur la toile, le bailleur a fait une visite guidée de fond en comble de la maison aux internautes pour leur présenter l’ampleur des dégâts causés par Emma Lohoues avant de la quitter. ‘’Ce n’est pas parce que j’en veux à cette personne. Cela n’a rien avoir et c’est une personne que j’admire, que je respecte. Mais quand tu respectes une personne, cette dernière doit te respecter également. Quand tu fais confiance à une personne et que celle-ci te trahit, ça fait mal’’, dit-il.

Le sieur Touré bat en brèche le communiqué du service juridique d’Emma Lohoues qui fait savoir qu’elle a dû quitter la maison à cause de la présence de l’eau en raison de la pluie. ‘’Est-ce que ce sont les dégâts des eaux qui font des trous dans le mur ? Il faut qu’on se respecte un peu’’, avance-t-il. Tout en s’adressant à des personnes qui l’attaquent sur la blogosphère. ‘’Il y a des gens qui ne connaissent pas le prix d’une brique qui parlent’’, lance-t-il dans le direct.

Par la même occasion, le propriétaire lance un cri de cœur. ‘’Si on vous fait cela, est-ce que cela va vous plaire ? Je ne pense pas. Ceux qui prennent leur caméra pour raconter n’importe quoi ne peuvent pas accepter cela’’. Il indique aussi : ‘’Quand tu aimes une personne, il faut savoir lui dire la vérité. Cette personne (NDLR : Emma Lohoues), moi-même je l’aime, c’est pour cela que je lui ai donné en location la maison. Je l’aime comme une petite-sœur. Sinon, c’était un diplomate sénégalais qui devait la louer. Elle m’a appelé directement de Paris sans passer par une agence immobilière’’. L’homme qui accuse l’actrice ivoirienne promet dans les jours à venir faire une autre vidéo si un autre communiqué du service juridique venait à le contredire.

Cependant, Beaugars-Prince Touré précise que non seulement la femme d’affaire a dégradé la maison, mais elle a emporté avec elle dix portes vitrées. Bien plus, il a présenté le contrat de bail d’habitation qui le lie à Emma Lohoues et non un contrat de bail commercial comme énoncé dans le communiqué du service juridique.

Selon lui, beaucoup de contre-vérité ont été dites dans le communiqué publié par le service juridique de l’ancienne copine de feu Arafat DJ, disant que l’influenceuse était à sa recherche pour lui remettre les clés de la maison. "Alors qu’au début, c’est mon voisin qui lui a remis les clés. Pourquoi n’est-elle pas retournée pour le lui remettre ?’’’ s’est-il interrogé. Il présente même en capture d’écran les clés récupérées par cette dernière.