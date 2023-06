Côte d'Ivoire: Emma Lohoues très remontée contre les personnes ingrates

Qui a bien pu irriter Emma Lohoues ? A travers un message très salé sur son compte Snapchat, l’influenceuse ivoirienne s’est adressée à des personnes qu’on aide mais qui ne sont pas reconnaissantes envers leur bienfaiteur.

Emma Lohoues : ‘’Tu finis de les aider à se positionner sur le marché. Quand c’est fait, ils osent te traiter comme si tu n’y étais pour rien dans leur élévation’’

L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues a repris la promotion de son livre pour enfant ‘’Dans les yeux d’Emma’’, dans les grandes surfaces du District d’Abidjan. Après Cap Sud à Marcory il y a quelques semaines, la femme d’affaires était, il y a peu, à Cosmos Yopougon dans les locaux de la Librairie de France, pour présenter son ouvrage aux amateurs de lecture. Il y avait du monde pour accueillir l’actrice. Enfants, jeunes et adultes se sont bousculés pour s’arracher le livre et avoir une dédicace de la star des réseaux sociaux.

A peine, l’étape de la dédicace, terminée, Emma Lohoues s’est replongée dans son activité favorite avec des messages sur la toile. Cette fois-ci, la patronne de Empire 17, n'est pas du tout contente de l'ingratitude de certaines personnes. Ces individus qui sollicitent régulièrement Emma Lohoues mais qui ne sont pas reconnaissantes après service rendu.

Dans un message posté le mardi 27 juin sur son compte Snapchat, elle s’est exprimée violemment envers ces personnes. ‘’Tu finis de les aider à se positionner sur le marché. Quand c’est fait, ils osent te traiter comme si tu n’y étais pour rien dans leur élévation. Et quand tu les déposes, on dit que c’est toi qui es mauvais ! Dépose-les avec fracas même, et n’aide plus personne ! Dieu sait et connaît ton cœur, il ne t’en tiendra pas rigueur. Trop bon, trop con’’, écrit-elle.

Pour le moment, on ne sait pas à qui s’adresse l’influenceuse ivoiriennne sur la toile. On se rappelle, il y a un an, lorsque l’affaire Potty Porta faisait grand bruit, Emma Lohoues, indexée, avait réagi vigoureusement, disant qu'elle ne tendrait plus la main à personne.

‘’Moi je mange c****, mais c’est à moi que vous déposez des demandes d’aide. C’est moi que vous taguez partout pour vous aider. Vous aussi, où est passée votre dignité ? Vous connaissez maintenant la route de ma prospérité ? Je vous exhorte à vous y rendre. Moi et les aides, c’est terminé’’, avait-elle écrit sur le même compte.