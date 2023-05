Emma Lohoues : ‘’Une femme ne doit pas accepter qu’on la drague…’’

Emma Lohoues fait encore parler d’elle. La belle influenceuse se saisit du canal des réseaux sociaux pour donner des conseils aux jeunes filles. Une fois de plus, sur TikTok, elle a défendu aux filles de se laisser draguer dans les boîtes de nuit.

Emma Lohoues: "Si tu es le genre de filles qui vont en boîte de nuit pour attendre qu’un garçon vienne..."

L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues, s’est érigée depuis un certain temps en donneuse de conseils à ses jeunes sœurs ivoiriennes sur les réseaux sociaux. N’en déplaise à qui veut l’entendre, la belle continue d’en rajouter. La femme d’affaires est suivie sur son compte Instagram par plus de 3 millions de followers. Elle sait qu’avec cette fanbase, elle peut toucher de nombreuses personnes surtout la gent féminine.

Sur le réseau social chinois, TikTok, Emma Lohoues s’est illustrée en coach pour s’adresser aux jeunes filles concernant les avances qu’elles reçoivent des hommes dans les boîtes de nuit. ‘’Vous êtes jeunes et vous êtes ignorants, en boîte de nuit, vous rencontrez quel type de personne ! Il y a quelle bonne rencontre qui se fait en boîte de nuit ? Moi j’estime qu’un homme qui te drague en boîte de nuit, ce n’est pas quelque chose. Donc vous ne devez même pas accepter. Une femme ne doit même pas accepter qu’on la drague en boîte de nuit car là-bas, les mecs, ils viennent pour chasser, pour s’amuser, est-ce que toi tu es une proie ?’’, dit-elle.

En outre, elle conseille aux filles de se rendre uniquement dans des établissements de loisirs avec leurs amies pour se faire plaisir et non d’attendre quelque chose d’un homme. ‘’Normalement, tu es une femme; donc quand tu viens en boîte de nuit avec tes copines, vous vous amusez et vous partez. Après, si tu es le genre de filles qui vont en boîte de nuit pour attendre qu’un garçon vienne les aborder pour payer leur boisson, en sortant avec lui, Ok. Si tu es ce genre de femme ok c’est ta vie. Je ne vais pas te juger mais yako’’, ajoute-t-elle.

Cependant, les conseils d’Emma Lohoues ont soulevé une avalanche de réactions sur la toile. D’une part, ils sont applaudis par certains internautes et d’autre part, c’est du revers de la main que d’autres ont critiqué négativement cette sortie médiatique de l'influenceuse ivoirienne.