Côte d’Ivoire: L'offensive diplomatique d' Adama Bictogo aux Etats-Unis

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo, était aux Etats-Unis d’Amérique, du 07 au 12 mai 2023, pour une visite de travail et d’amitié qui lui a permis de s’adresser aux représentants et aux sénateurs de la Louisiane.

Adama Bictogo depuis les Etats-Unis: "La Côte d'Ivoire a su se relever grâce au leadership éclairé du Président Alassane Ouattara"

Arrivés à Washington DC, le lundi 08 mai 2023, le PAN Adama Bictogo a participé, le lendemain mardi 09, à un panel sur le thème ‘’Contribution des Parlements à la promotion de la paix et de la stabilité au plan national et dans la région ouest-africaine’’, à l’United Institute of peace. Dans la foulée, il a eu une séance de travail avec Mme Sheila Jackson Lee, vice-présidente démocrate de la Chambre des représentants des USA.

Puis, le jeudi 11 courant, il a déployé la grosse artillerie, à Bâton Rouge, en Louisiane où il s’est adressé, aux Sénateurs et aux représentants du 18ème Etat des USA réunis en session. S’adressant particulièrement aux membres de la Chambre haute, le PAN n’a pas caché son émotion.

‘’Le sentiment qui m’anime en ce moment précis est un sentiment de joie et de fierté de pouvoir prendre la parole devant cette noble assemblée. Une première pour un Président d’Assemblée nationale de mon pays. Aussi, voudrais-je, de prime abord, vous adresser mes sincères remerciements pour cette opportunité et vous exprimer toute ma gratitude pour la qualité de l’accueil que vous avez bien voulu réserver à ma délégation ainsi qu’à moi-même’’, s’est-il réjoui.

Poursuivant, le Président Adama Bictogo a transmis au Président Joe Biden, ‘’les chaleureuses et fraternelles salutations du peuple ivoirien avec à sa tête le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara’’. Il n’a pas manqué de rappeler l’excellence des relations entre les Etats-Unis d’Amérique et la Côte d’Ivoire. Des relations établies le 21 novembre 1961, au lendemain de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Il a ensuite fait un clin d’œil à l’histoire.

‘’L’attachement réciproque de nos Etats respectifs va se concrétiser, dès 1962, avec la visite de travail et d’amitié de deux semaines aux Etats-Unis d’Amérique de notre premier Président, Feu Son Excellence Monsieur Félix Houphouët-Boigny, aux côtés de Son Excellence Monsieur John Fitzgerald Kennedy’’, a rappelé le PAN. Aussi, selon lui, son déplacement à Bâton Rouge, dans ce lieu emblématique du Capitole de l’Etat de la Louisiane, s’inscrit-il dans la continuité du renforcement des liens fraternels qui unissent les deux Etats.

‘’Notre participation à la présente session et la tribune que vous m’offrez ce jour revêtent également pour moi un caractère tout particulier en ce qu’ils constituent une opportunité de pouvoir raffermir et consolider les relations entre nos différentes Institutions parlementaires, dans le cadre de la diplomatie parlementaire qui constitue un des axes prioritaires de ma gouvernance’’, a-t-il déclaré.

Dans la vision du Président Alassane Ouattara

Une ambition qui entre en ligne avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara qui, dès son accession à la magistrature suprême, a souhaité repositionner la Côte d’Ivoire sur la scène internationale.

‘’Dans son ambition pour une Côte d’Ivoire émergente, il s’est doté d’un programme exceptionnel qui, aujourd’hui, porte ses fruits et fait de notre pays une destination privilégiée. La Côte d’Ivoire est en effet, la locomotive économique de l’Afrique de l’Ouest. Premier pays producteur mondial de cacao et de noix de cajou, elle est une destination touristique privilégiée’’, s’est félicité l’illustre hôte qui a mis à profit son intervention pour présenter l’Assemblée nationale ivoirienne.

Au-delà de ses attributions traditionnelles, a-t-il poursuivi, ‘’l’Assemblée nationale ivoirienne fonde aujourd’hui sa mission sur un levier important des relations internationales, il s’agit de la diplomatie parlementaire’’. Cette diplomatie, selon lui, permet aujourd’hui de raffermir les relations Institutionnelles, mais également de pouvoir jeter un regard rétrospectif sur la qualité des relations entre les USA et la Côte d’Ivoire.

Sur cette lancée, le Président Adama Bictogo a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien aux USA pour l’assistance multiforme dont bénéficie son pays à travers l’USAID via ses programmes d’appui dans le domaine de la paix, de la bonne gouvernance, de la santé et du développement économique et social. S’adressant ensuite à la Chambre des représentants de la Louisiane, le Président Adama Bictogo a partagé ses sentiments.

‘’Vous comprendrez aisément, Mesdames et Messieurs, la joie qui nous anime, ma délégation et moi-même, de nous retrouver sur cette terre qui nous semble si familière et dont les vastes propriétés agricoles nous rappellent notre chère Côte d'Ivoire dont l´économie repose essentiellement sur l´agriculture’’, a-t-il fait savoir.

Non sans se référer à l’histoire récente de son pays. ‘’Certes, mon pays a vécu, dans un passé récent, une expérience douloureuse où il a été secoué pendant plus d’une décennie par une crise sociopolitique et militaire qui a laissé le pays divisé et profondément meurtri, mais il a su se relever grâce au leadership éclairé du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara’’, s’est-il félicité, en soutenant que le chef de l’Etat ivoirien s’est totalement engagé pour rétablir la paix et la cohésion sociale et ramener le pays sur le chemin d’une relance économique durable.

‘’Il a ainsi initié plusieurs actions en vue de restaurer la confiance entre ivoiriens et permettre à ceux qui s’étaient exilés de rentrer au pays’’, a-t-il ajouté. Evoquant la diplomatie parlementaire dont il a fait un axe majeur de son action à la tête de la Chambre basse, le PAN s’est réjoui qu’elle permette de raffermir les relations Institutionnelles entre les deux pays. ‘’Elle nous aura permis de venir vers vous pour découvrir de plus près vos Institutions et envisager ensemble un renforcement de nos relations à travers une coopération fructueuse, marquée par le partage d’expériences et de valeurs chères à nos peuples respectifs. Nous serons très heureux de vous accueillir à notre tour en terre ivoirienne, afin de poursuivre ce bel élan d'amitié et de fraternité dont nous posons aujourd'hui ensemble, les premiers jalons’’, a-t-il indiqué.

Avant d’exprimer sa reconnaissance à l’auguste assemblée pour l’attention dont sa délégation et lui ont bénéficié depuis leur arrivée en Louisiane. ‘’C’est sur ces notes que je souhaite, à chacun, une bonne continuation dans vos fonctions de parlementaire pour la recherche permanente du bonheur de nos peuples’’, a conclu le Président Adama Bictogo.

Avec Sercom