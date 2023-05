Côte d'Ivoire-Découpage électoral : La grosse colère de Katinan

Justin Koné Katinan a profité de la 17e tribune du PPA-CI pour critiquer le découpage électoral. Le porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire a sorti les griffes contre les autorités ivoiriennes.

Côte d'Ivoire : Koné Katinan dénonce le découpage électoral et enfonce le pouvoir

Au cours de son allocution, Koné Katinan a rappelé que la "question du découpage électoral a été débattue au dialogue politique et une résolution a sanctionné ce débat". Malheureusement, le pouvoir, initiateur du dialogue politique, a décidé d’appliquer avec parcimonie les résolutions dudit dialogue en en jugeant seul à fois l’opportunité et l’orientation", a dénoncé l'ancien ministre du Budget de Laurent Gbagbo.

Selon le porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, "une résolution, aussi claire et pertinente que celle relative au découpage des circonscriptions électorales, reste inappliquée un an après la signature de l’accord issu du dialogue politique". "Le collège électoral est à nouveau convoqué pour deux élections municipales et régionales sur la base d’un découpage dont tous les participants ont relevé le caractère injuste qui fausse autant le jeu démocratique", a-t-il fait remarquer.

Koné Katinan, qui cite le Rapport de mission d’observation électorale de EISA n° 67 va plus loin en déclarant que des régions du nord de la Côte d'Ivoire à faible densité de population sont favorisées quand les zones urbaines et à forte densité de population sont généralement défavorisées. Le proche de Gbagbo a aussi laissé entendre que e déséquilibre du découpage électoral se retrouve également au niveau des communes.

Les élections régionales et municipales sont prévues pour le 2 septembre 2023. Le PPA-CI entend prendre une part active dans ces joutes électorales. En effet, le parti de Laurent Gbagbo a dévoilé la liste de ses candidats pour ces deux échéances électorales. Par exemple, dans la commune de Yopougon, Michel Gbagbo a été désigné pour affronter Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, issu du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).