Forum Économique des Territoires : La Maison de l’Afrique accueille 30 membres des collectivités territoriales sénégalaises

Acteur majeur des relations Afrique-France, La Maison de l’Afrique (LMDA) a accueilli à Paris les membres des collectivités territoriales sénégalaises dans le cadre du Forum Économique des Territoires du Sénégal (FET). Organisée en France pour sa seconde édition du 24 septembre au 1er octobre 2023, cette initiative qui incarne un espace de dialogue, de coopération et d'exploration des opportunités économiques, est un événement majeur pour le renforcement des liens économiques et culturels entre la France et le Sénégal.

Forum Économique des Territoires : La Maison de l’Afrique connecte les acteurs clés des relations Afrique-France

Avec l'appui de l'ambassade du Sénégal en France, la CCI de Seine-et-Marne, plusieurs structures majeures de la relation Afrique-France ont travaillé de concert pour faire de cette rencontre un succès. A l’origine de ce Forum, Enda ECOPOP et l'Observatoire international de la démocratie ont fait appel à La Maison de l'Afrique pour cette première édition française. L’Enda ECOPOP est une organisation dédiée à l'autonomisation des communautés locales africaines et l'Observatoire international de la démocratie, intervient dans la promotion de la gouvernance transparente.

Agence d’intelligence stratégique associant la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Île de France à dix CCI africaines, La Maison de l'Afrique (LMDA), forte de cinquante ans d'expérience dans le renforcement des relations bilatérales, a tout naturellement mis à disposition son expertise et son réseau pour maximiser le succès de ce forum organisé pour la première fois en France. Le 26 septembre 2023 elle a accueilli les trente membres des collectivités territoriales sénégalaises, distinguées pour leur leadership et leur innovation lors de la 5e édition du Prix d'Excellence du leadership Local (PELL).

L'importance de cette initiative résidait dans sa capacité à soutenir les collectivités territoriales sénégalaises distinguées pour leur leadership et leur innovation lors de la 5e édition du Prix d'Excellence du Leadership Local (PELL) en décembre 2022. Le PELL reconnaît et célèbre les bonnes pratiques dans six domaines essentiels, allant de la participation citoyenne à la territorialisation des politiques publiques.

Les objectifs de cette rencontre étaient pluriels :

· créer un espace de rencontre et de partenariat entre les autorités locales du Sénégal et de la France pour jeter les bases d'une coopération décentralisée,

· mettre en relation les autorités locales du Sénégal avec les investisseurs, les opérateurs économiques et la diaspora qualifiée de France et d'Europe,

· favoriser les rencontres entre autorités locales sénégalaises et partenaires institutionnels pour partager les enjeux de co-développement



Valoriser les opportunités de développement régional et renforcer la coopération

Le Forum Économique des Territoires du Sénégal offre une plateforme unique pour promouvoir les investissements, le commerce et les partenariats entre les entreprises françaises et sénégalaises. Il permet également d'examiner les opportunités de développement régional et de renforcer la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la santé.

Les experts, les entrepreneurs et les décideurs invités ont eu l'opportunité d'échanger des idées et de formuler des recommandations concrètes pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie des Sénégalais tout en créant des opportunités de collaboration avec les entreprises françaises.

« La Maison de l’Afrique œuvre depuis 1974, date de sa création par les présidents Léopold Sédar SENGHOR, Félix Houphouët BOIGNY et Georges POMPIDOU au développement des relations économiques et culturelles entre l’Afrique et la France. Cercle de rencontres et de dialogue entre l'Europe et l'Afrique, nous accompagnons les entreprises, promouvons les talents et contribuons à établir un pont entre toutes les cultures. Nous sommes ravis d’avoir participé au succès de ce forum, d’autant que le Sénégal fait partie des pays membres de la La Maison de l'Afrique », s’est réjoui Youssouf Camara, directeur général de La Maison de l'Afrique.

La plateforme de rencontre que représente ce forum contribue à l'évolution des relations France-Sénégal vers un partenariat mutuellement bénéfique, ouvrant la voie à un développement économique et social durable pour le Sénégal et la région africaine dans son ensemble.