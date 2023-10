Un proche donne les nouvelles de Jada Dia après la polémique avec Mme Bédié : "Elle a failli se suicider..."

Des mois après le scandale impliquant Jada Dia après la mort d'Henri Konan Bédié, on n’avait plus entendu parler de l'influenceuse ivoirienne. Sur le plateau de Life TV, un proche de l’ancienne 2e dauphine de Miss Daoukro 2020 a donné de ses nouvelles.

Les nouvelles de Jada Dia donné par un de ses proches

Après l’annonce de la mort de l’ancien président de la République Henri Konan Bédié, des personnalités ivoiriennes se sont rendues auprès de la veuve Henriette Konan Bédié. Parmi elles figuraient Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. A la suite de cette visite, des photos de l’ex-Première dame ivoirienne ont circulé largement sur les réseaux sociaux.

L’ancienne 2e dauphine de Miss Daoukro 2020 et influenceuse Jada Dia a sélectionné l'une des photos pour se moquer de Henriette Konan Bédié. ‘’Quand maman Bédié va finir son deuil, on va aller lui donner une gamme blanchissante avec le savon 4 en 1’’, avait-elle écrit en légende. Cette sortie a été jugée scandaleuse et a fait réagir de nombreux internautes.

Plus tard, la tiktokeuse fera d’autres publications pour indiquer que son intention n’était pas de ridiculiser l’ancienne Première dame en présentant des excuses publiques. ‘’Je demande pardon à tout le monde. Mon post a été très mal compris. Moi, c’était juste pour dire qu’on arrive chez les autorités. Le moment a été mal choisi de ma part, mais je n’avais pas de mauvaise intention, donc je n’ai pas mesuré l’ampleur de la chose. Encore une fois, c’était une erreur de ma part. Loin de moi l’idée de vouloir manquer de respect, sinon je n’aurais pas fait ce post. Désolé encore, je demande pardon à maman aussi’’, a-t-elle souligné.

Plusieurs mois après cette polémique, les internautes n’ont plus eu des nouvelles de Jada Dia. Un proche de l’influenceuse ivoirienne étaient sur le plateau de Life TV pour parler de son état. ‘’C’est allé plus loin. Elle s’est sentie mal et elle est même allée à l’hôpital. Elle a failli se suicider en prenant des cachets. C’était donc devenu autre chose. Or, elle n’était pas habituée à ce genre de chose et puis ça faisait peur. On ne savait pas ce qui allait lui arriver. Est-ce que la police allait venir la chercher ?’’, s’inquiétait-il.