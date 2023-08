Média : Life TV se débarrasse de Jada Dia, ce qui a tout provoqué

La toile est en feu à la suite d'une publication de l’influenceuse Jada Dia. Cette ancienne deuxième dauphine de Miss Daoukro 2020 a titillé l’ex-Première dame Henriette Konan Bédié qui pleure son époux. Sa sortie a conduit Life TV a annulé la diffusion du premier épisode d'une émission à laquelle elle devait prendre part.

Life TV prend une grosse décision contre l'ex-miss Jada Dia

Les chaînes de télévision du monde attendent généralement les grandes vacances scolaires pour proposer de nombreuses émissions de divertissement à leurs téléspectateurs. La télévision privée ivoirienne Life TV, dirigée par Fabrice Sawegnon, s’inscrit dans cette dynamique. Depuis quelques jours, elle a annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux et sur son écran la diffusion d’une nouvelle émission intitulée ‘’Tik-Tok Coeur’’, à partir de 20h ce samedi 5 août.

Alors que les nombreux fans de Life TV attendaient impatiemment de découvrir ce nouveau programme, ils ont été surpris ce vendredi 4 août par un communiqué publié sur la page Facebook du média, annonçant l'annulation pure et simple du premier épisode de l'émission.

La direction des programmes s’explique sur les raisons de cette décision. ‘’C’est avec consternation que, dans la soirée du jeudi 3 août, nous avons vu circuler une publication irrespectueuse et inappropriée sur les réseaux sociaux faite par l’une des intervenantes invitées, qui n’est ni animatrice ni chroniqueuse de Life TV, comme indiqué dans certaines publications et certains commentaires (...). C’est pourquoi nous avons décidé d’annuler la diffusion de l’épisode dans lequel apparaît cette invitée’’, mentionne-t-elle. Tout en présentant des excuses : ‘’nous présentons de sincères excuses à vous et à toutes les personnes qui ont été offensées par cette situation’’, pouvait-on lire dans le communiqué.

La mise en cause dans cette situation n’est autre que l’ancienne 2e dauphine de Miss Daoukro 2020 et tiktokeuse, Dia Diabaté alias Jada Dia.

Face au deuil que vit actuellement la Côte d’Ivoire avec le décès brusque de l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié, l’influenceuse a fait une plaisanterie de mauvais goût sur la veuve Henriette Konan Bédié.

‘’Stp quand maman Bédié va finir son deuil, on va lui donner une gamme blanchissante avec savon 4 en 1 là’’, a-t-elle écrit. Malgré son mea culpa en demandant pardon quelques heures plus tard, la décision est déjà prise de ne pas diffuser le premier épisode de ‘’Tik-Tik Coeur’’, a déclaré la jeune dame dans une publication.