Installée en Égypte avec son mari, Konnie Touré quitte-t-elle Life TV ?

Tous ceux qui rechercheraient Konnie Touré en Côte d’Ivoire doivent déchanter tout de suite. La belle présentatrice télé a rejoint au plus vite son tendre époux en Egypte où il est le nouveau coach-directeur de l’équipe nationale égyptienne de Taekwondo.

Konnie Touré et son mari s’installent définitivement en Egypte

Ce n’est plus un secret de polichinelle. L’animatrice Konnie Touré est depuis le 27 avril dernier la femme du taekwondo in anglais d’origine ivoirienne, Mahama Abdoul Fatah Cho Oly. En tant que femme soumise et respectueuse, elle a le devoir de suivre son mari partout où il est appelé dans le cadre de sa profession.

Aujourd’hui, l’ancien champion de taekwondo britannique est le nouveau coach-directeur de l’équipe nationale de taekwondo de l’Egypte. Ce qui oblige absolument l’athlète à poser ses valises dans ce pays arabe de l’Afrique du Nord. Nécessairement, son épouse l’a suivie pour s’y installer avec lui. Une décision salutaire et légitime.

Bien que la nouvelle soit bien accueillie par les nombreux internautes, qui ont souhaité beaucoup de bonheur dans son couple, une question reste néanmoins sans réponse. Konnie Touré reviendra-t-elle en Côte d’Ivoire pour présenter son émission phare de ‘’Life Week-end’’, sur Life TV ? Rappelons qu'elle avait tenté de rassurer tous ses fans qu’elle fait toujours partie de l’effectif de cette chaîne de télévision dirigée par le magnat de la communication Fabrice Sawegnon.

Mais, à l’allure où vont les choses, la productrice de films ne viendra pas de si tôt au pays.Konnie Touré aurait-elle pris une mise en disponibilité pour s’occuper au mieux de son époux et profiter du bonheur tant recherché avec son chéri de taekwondo in ?