Côte d'Ivoire : les activités du Pôle de Simulation Numérique Mathématiques et Informatique (PSN MI) lancées

Le Centre National de Calcul de Côte d’Ivoire (CNCCI) a procédé, le mardi 1er août 2023, au lancement des activités du Pôle de Simulation Numérique Mathématiques et Informatique (PSN MI) pour l’année 2023. Ce lancement à eu lieu dans l'un des locaux du centre national sis au Pôle scientifique de l’Université Félix Houphouët-Boigny à Bingerville.

En effet, cet événement est présidé par le Professeur Adama Diawara, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, représenté par son conseiller technique à la recherche, le Professeur Arouna Diedhiou.

Ainsi , plusieurs personnalités de haut niveau ont marqué leur présence à cette cérémonie dont les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les doctorants, les étudiants en mathématique et en informatique et des représentants de start-up.

À cet effet, apres la présentation des huit (8) pôles de simulation numérique par le directeur du CNCCI, le Professeur Traoré Issa, s'en suit la présentation du calculateur et ses règles d’accès.

En dépit, selon le professeur, le calculateur est un outil avec une puissance de calcul de 322,56 TéraFlops qui représente 322,56 mille milliards d’opérations élémentaires en une seconde. Il permet de faire en un temps record des calculs de haute performance sur des données massives. Sa capacité de stockage est de 2 Pétas, 21 TéraBits de RAM, et plus de 7200 Cœurs.

À en croire le Professeur Koné Tidiani, Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation, « avec tout le bouleversement du digital qu’il y a, le Centre de Calcul est devenu un outil stratégique pour la communauté scientifique ».

En outre, il urge de retenir qu'avec ce outil, il serait très facile d'effectuer des recherches dans le domaine du calcul intensif.

En somme, on peut dire avec satisfaction que ce lancement a été bien fait et apprécié par l'assistante à cause de l'intérêt ce que ce centre regorge.