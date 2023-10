Sébastien Lecornu : « Le Sahel risque de s’effondrer après le départ des soldats français »

Pour Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, le Sahel risque de s'effondrer après avoir tourné dos à la France.

« Après le départ de la France, le Sahel risque de s’effondrer sur lui-même », Sébastien Lecornu

Dans une interview accordée au journal « Le Parisien » vendredi 29 septembre 2023, Sébastien Lecornu, ministre des Armées a indiqué que « le Sahel risque de s’effondrer sur lui-même », après le départ de la France. Le membre du gouvernement français avertit que le Sahel est en danger de s'effondrer sur lui-même et que les juntes militaires au pouvoir dans la région risquent une fin désastreuse.

Bien que la France ait annoncé le retrait de ses soldats du Niger d'ici la fin de l'année, Sébastien Lecornu ne pense pas que cela soit un échec de la politique française au Sahel, mais plutôt un échec pour les pays concernés. Il met en garde contre le choix du régime Malien d'utiliser des mercenaires Russes de Wagner plutôt que l'armée française, donnant à titre d'exemple l'encerclement par les jihadistes de la région de Bamako.

Le ministre assure que la France a réussi à neutraliser la plupart des cellules jihadistes et à protéger des milliers de civils, mais que le terrorisme reprenait dès que la France était invitée à partir. Il prévient que le Burkina Faso et le Niger sont en danger et le Mali est sur le point de se partitionner.