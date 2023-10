LDC : programme des matchs de la 2è journée avec le choc Naples - Real Madrid

La deuxième journée des matchs de groupes de la Ligue des champions - LDC est prévue pour les 03 et 04 octobre 2023. À cet effet, le programme de ces deux jours de rencontre, est déjà disponible avec un choc entre Naples et Real Madrid ce mardi.

Programme des matchs de la 2e journée de la LDC avec le choc Naples - Real Madrid

La grande compétition européenne se poursuit avec les rencontres de la deuxième journée. Ainsi, 16 affiches sont programmées pour les férus du football sur les mardi 03 et mercredi 04 octobre. Dans le programme de la 2e journée de la LDC, on note de très belles affiches comme le FC Naples face au Real Madrid qui est prévu pour ce mardi à partir de 19h GMT. Un autre choc dont le coup d'envoi sera donné mercredi à 19h GMT, est la confrontation entre RB Leipzig et Manchester City.

Programme des matchs de la 2e journée de la Ligue des champions - LDC

Groupe A

Copenhague vs Bayern Munich 19hGMT



Manchester United vs Galatasaray 19hGMT

Groupe B

Lens vs Arsenal 19hGMT



PSV vs Séville 19hGMT

Groupe C

Union Berlin vs Braga 16h45GMT



Naples vs Real Madrid 19hGMT

Groupe D

Salzburg vs Real Sociedad 16h45GMT



Inter Milan vs Benfica 19hGMT

Mercredi 04 octobre 2023

Groupe E

Atletico Madrid vs Feyenoord 18h45 GMT

Groupe H

Anvers vs Shahktar Donetsk 18h35 GMT

Groupe E

Celtic Glasgow vs Lazio Rome 19h GMT

Groupe F

Dortmund vs AC Milan 19h GMT



Newcastle vs PSG 19H GMT

Groupe G

Etoile Rouge Belgrade vs BSC Young Boys 19h GMT



RB Leipzig vs Manchester City 19h GMT

Groupe H

FC Porto vs FC Barcelone 19h GMT