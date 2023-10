Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a dévoilé la liste des Eléphants pour affronter le Maroc et l'Afrique du Sud en amical.

Préparation CAN 2023: La liste des Eléphants pour affronter le Maroc et l'Afrique du Sud

La Côte d'Ivoire va affronter le Maroc et l'Afrique du Sud en amical les 14 et 17 octobre 2023. Pour ces deux rencontres tests avant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023), Jean-Louis Gasset a misé sur le noyau dur de son groupe. Le technicien français a convoqué 25 joueurs avec deux importants retours : Wilfried Zaha et Seko Fofana.

Pour plusieurs observateurs, cette liste ressemble à l'équipe type des Elépgants pour la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Après la courte victoire à la dernière sortie (match interrompu), Franck Kessié et ses coéquipiers doivent maintenant rassurer leur public sportif à 100 jours du coup d'envoi de la CAN.