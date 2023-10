Euro 2024 (Q) : Didier Deschamps convoque 23 Bleus pour les Pays-Bas et l’Écosse

Le sélectionneur de l'équipe de France a publié jeudi 05 octobre 2023, la liste des joueurs convoqués pour affronter les Pays-Bas, (le 13 octobre) et l’Écosse (le 17 octobre). Il s’agit des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.

Euro 2024 (Q) : les 23 joueurs de Didier Deschamps contre les Pays-Bas et l’Écosse

On connaît désormais les joueurs qui seront dans le groupe de Didier Deschamps pour les rencontres face aux Pays-Bas et l’Écosse, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Le technicien français a fait appel à 23 joueurs pour essayer d'arracher la qualification déjà à la fin de ces deux matchs programmés pour la trêve internationale du mois d'octobre.

Dans la liste de Deschamps pour cette campagne, on note trois (03) gardiens de but, huit (08) défenseurs, cinq (05) milieux de terrain et sept (07) attaquants. Lors de ce rassemblement, on note le retour de Ibrahima Konaté absent la dernière fois pour cause de blessure. Le Marseillais Jonathan Clauss fait également son retour.

À noter que Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont actuellement premiers du groupe B, avec 15 points, devant les Pays-Bas (9 points). Les poulains de Didier Deschamps ont la possibilité de valider leur ticket pour le prochain Euro (du 14 juin au 14 juillet 2024) en cas de victoire à Amsterdam contre les Oranje.

Liste des Bleus pour les matches face aux Pays-Bas et l'Ecosse

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens).

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Lucas Hernandez (Paris-SG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Kylian Mbappé (Paris-SG), Marcus Thuram (Inter Milan).