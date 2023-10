La Diaspora Africaine en Europe en tournée de sensibilisation au Niger

Apporter un soutien indéfectible au peuple nigérien et aux nouvelles autorités, dans cette lutte nigérienne pour la souveraineté, depuis quelques mois, la diaspora africaine en Europe lors d'une conférence de presse fait des propositions. En effet le but principal de cette tournée est de procéder à la sensibilisation dans l'espace CEDEAO et en Europe sur la situation sociopolitique du Niger.

La Diaspora Africaine en Europe aux côtés des autorités nigériennes

Ainsi, la diaspora africaine en Europe souhaite être la voix des nigériens à travers le monde. Elle regorge en son sein plusieurs organisations. À en croire les représentants de ces organisations de la diaspora africaine en Europe, Niger, cette initiative permettra au peuple nigérien d'avoir une véritable indépendance.

En outre, avoir une stabilité efficace et la paix au sein du peuple afin de mener librement ses différentes activités, sont les souhaits des autorités du peuple nigérien. La diaspora africaine en Europe fait près de 5 propositions au nouvelles autorités. Dans ces différentes propositions, on peut noter l'organisation des élections pacifique, transparente et inclusive.

Par ailleurs, la dispora a également adressé un vive message à la classe politique, aux guides religieux et à la société civile du Niger. Ainsi, elle demande à ces différents acteurs d'unir leur force à celle du CNDP pour atteindre des intérêts généraux du peuple.